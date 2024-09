Artisterna förnedras − och det är SVT:s fel

Tittarnas hämnd när allt ska verka så perfekt i tv

MELODIFESTIVALEN. Att Mello-artisterna hånas på nätet är SVT:s fel.

Men den som ställer upp i en tävling måste också våga riskera något.

Och då får de också acceptera att tittarna hämnas när några av de starkaste sånginsatserna göms undan i kulissen.

Melodifestivalens artister hånas när deras framträdanden sprids på nätet utan bakgrundsmusik, så att flåsande andning och falska toner inte längre kan döljas.

Det här är inget magiskt trick.

Vem som helst med ett surroundsystem kan ta fram ljudet från centerhögtalaren och höra hur artisterna faktiskt låter.

expand-left helskärm Loreen vann Eurovision Song Contest 2023 i Liverpool.

För många artister är det dessutom snarare ett kvitto på hur förbannat bra de är. Loreen till exempel, hade ingen körhjälp i ”Tattoo”, och levererade sången i princip felfritt.

pullquote Kittlande att få höra hur sången egentligen låter

Och visst är det kittlande att få höra hur sången egentligen låter, när det inte finns massa instrument, ljudmattor, specialeffekter och annat som maskerar och filtrerar bort?

Jag tillhör de som kastat mig över klippen som sprids i sociala medier, på samma sätt som det är svårt att slita blicken från en bilkrasch där man samtidigt hoppas att nån överlevt.

expand-left helskärm Melodifestivalens artister, här Samir och Viktor, hånas när deras framträdanden sprids på nätet utan bakgrundsmusik.

Om ni inte hunnit se så kommer här en sammanfattning:

Samir & Viktor är ännu mer plågsamt att lyssna på än vad inledningsfrasen ”Bror du och jag” redan skvallrat om.

Exakt hur hes Dotter var och hur mycket hjälp hon fick av Melanie Wehbe i kulissen framgår tydligt.

Inga falska toner, men det känns som att det måste göra ont i halsen att sjunga med den teknik som Smash into pieces- Chris Adam gör.

Elisa Lindström verkar ha haft en riktigt dålig dag på scenen.

Kul att höra hur lite Gunilla Persson och Lia Larsson sjöng på scenen, och hur mycket som är Hilde Schotte respektive Emelie Fjällström och Melanie Wehbe i kulissen.

Danny Saucedo fick verkligen kämpa med tonerna i de låga registren.

Fröken Snusk sjunger riktigt bra, tills flåset inte längre håller två minuter in i låten.

Nåt sånt ungefär. Men varför förnedras artisterna så här?

Jag ser det som tittarnas hämnd när SVT gör allt för att dölja hur det faktiskt låter på scenen.

pullquote Några av Sveriges bästa sångare göms undan i kulissen

Under de senaste 22 åren har scenshowerna blivit allt mer spektakulära. Man har börjat tillåta förinspelade körstämmor för att ge en maffigare ljudbild. Huvudstämman måste fortfarande framföras live, men även det maskeras i sändningen genom att man flyttat bort kören från scenen och låter dem stå i ett litet bås vid sidan.

expand-left helskärm chevron-right nästa Exakt hur hes Dotter var och hur mycket hjälp hon fick av Melanie Wehbe i kulissen framgår tydligt. 1 / 3 Foto: Tiktok

Där finns några av de skickligaste sångarna i Sverige och anpassar sina röster för att låta som den tävlande artisten på scenen. I förra årets final körade Lars Säfsund i åtta av 12 låtar. På scenen syntes han i en.

Visst förstår jag att nummerkreatörer inte vill tvingas klämma in körsångare i tv-bilderna i avancerade scenshower, men som det är just nu göms några av Mellos verkliga stjärnor undan under rubriken ”Övriga medverkande” i eftertexterna.

FAKTA Dessa körar i Melodifestivalens final Maria Sur

Kör i kulissen: Britta Bergström och Dea Norberg Jay Smith

Kör i kulissen: Maria Smith och Alice Smith (tillkommit i finalen) Lisa Ajax

Kör i kulissen: Dea Norberg Smash into pieces

Kör i kulissen: Daniel Sörbye Cazzi Opeia

Kör i kulissen: Stran Cetin och Dea Norberg Annika Wickihalder

Kör i kulissen: Britta Bergström Marcus & Martinus

Kör i kulissen: Lars Säfsund Dotter

Kör i kulissen: Melanie Wehbe Medina

Ingen kör i kulissen Liamoo

Kör i kulissen: Greg Curtis Jacqline Moss

Ingen kör i kulissen Danny Saucedo

Kör i kulissen: Kristoffer Fogelmark och Michel Zitron (båda nya till finalen) Läs mer

expand-left helskärm Melanie Wehbe

SVT:s och skivbolagens motivering är att utanför Mello, i den ”riktiga världen”, är helheten i artisteriet mycket viktigare. Man tar exempel som Madonna, J.Lo, Justin Bieber, Selena Gomez, Enrique Iglesias. När de turnerar handlar det om storslagna shower, men mycket pålagd sång och förinspelade körer.

pullquote Låt oss få imponeras av stora sångröster

Men vi som tittar på tv gillar att imponeras av stora sångröster. Tidvis har det kanske varit ett problem i ”Idol”, där vinnare ibland varit duktigare på att sjunga covers än på att locka publik till konserter och få folk att vilja lyssna på deras musik. Men vi ser ju att stjärnor ändå kommer fram via de olika sång- och talangtävlingarna på tv.

Och Melodifestivalen och Eurovision är en tävling i musik. Om SVT och skivbolagen då vill fortsätta dölja hur det låter så kommer artisterna riskera att hånas av tittare i sociala medier.

Men så är också en tävling att våga riskera något.

Och medan vissa av artisterna kan känna sig hånade av klippen som sprids så kan andra, som Jacqline Moss, Maria Sur, Marcus & Martinus snarare känna sig lyfta av att få visa hur bra de faktiskt sjunger.