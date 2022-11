Artisterna klara för Melodifestivalen 2023

De tävlar i deltävling 1 och 2 – SVT bekräftar Aftonbladets avslöjanden

Aftonbladet har redan avslöjat nästan hela startfältet.

Nu bekräftar SVT vilka artister som tävlar i deltävling 1 och 2 i Melodifestivalen 2023.

Här är hela listan.

Hälften av startfältet presenteras av SVT på tisdagsmorgonen i en sändning på SVT Play, medan de som tävlar i deltävling 3 och 4 presenteras på onsdagen.

Här är alla artister som är klara:

Deltävling 1 i Göteborg, 4 februari:

Victor Crone – ”Diamonds”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone

– Tredje gången gillt. Jag känner mig exalterad och den här gången ska jag andas, ha kul och ta in hela upplevelsen, säger han i SVT.

helskärm Victor Crone.

Rejhan – ”Haunted”

Låtskrivare: Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde RONIA Wrigsell

– Jag kommer att sjunga en ballad som är en väldigt känslosam låt som handlar om en relation som tog slut, säger 16-årige ”Talang” finalisten 2021 i SVT.

helskärm Rejhan.

Loulou LaMotte – ”Inga sorger”

Låtskrivare: Jonas Thander, Loulou LaMotte

Att hon nu gör solokarriär betyder dock inte slutet för The Mamas.

– Verkligen inte. Vi har fått en chans att göra sologrejer men vi spelar fortfarande ihop, säger hon till TT.

helskärm Loulou Lamotte.

Eva Rydberg & Ewa Roos – ”Länge leve livet”

Låtskrivare: Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg

– Det är en uptempo-låt, säger Ewa Roos.

helskärm Eva Rydberg och Ewa Roos.

Elov & Beny – ”Raggen går”

Låtskrivare: Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson

– Vi har hållit på länge med musik, men vi har aldrig lyckats ta oss in i de här finrummen, säger Mattias Elovsson till TT.

helskärm Elov & Beny.

Tone Sekelius – ”Rythm of my show”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Tone Sekelius

– Det är nervöst på ett annat sätt för att man har någonting att leva upp till. Folk har en förväntan på mig och jag vill göra bättre ifrån mig. Men jag ser det mer som något som taggar och motiverar mig att göra så bra jag bara kan, säger hon till TT om att vara med igen.

helskärm Tone Sekelius.

Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods – ”Where You Are (Sávečan)”

Låtskrivare: Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl

– Den här låten handlar om när man saknar någonting väldigt mycket men kan inte nå det fysiskt, men man kan nå det psykiskt i hjärtat, säger Jon Henrik Fjällgren i SVT.

helskärm Jon-Henrik Fjällgren, Arc North, Adam Woods.

Deltävling 2 i Linköping, 11 februari:

Wiktoria – ”All my life (Where have you been)”

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik Jean, Wiktoria Johansson

– Mycket har hänt inom min musikresa, men även personligt. Och jag skulle säga att det finaste som hänt är att jag har blivit kär, och det är det min låt handlar om, säger hon i SVT.

helskärm Wiktoria.

Eden – ”Comfortable”

Låtskrivare: Benjamin Rosenbohm, Eden Alm, Emil Adler Lei, Julie Aagaard

– Det känns nervöst, kul, trevligt, allt, säger hon i SVT.

helskärm Eden.

Uje Brandelius – ”Grytan”

Låtskrivare: Uje Brandelius

– Jag kommer att vara den som åker ut först och som ingen kommer ihåg. Låten handlar om en köttgryta och de kärlekstecken man kan skönja under lagandet av denna gryta. Sedan händer det en grej i låten som är hemlig, som gör att allting tar en vändning, säger han till TT.

Den Guldbaggebelönade filmen "Spring Uje spring" handlar om Uje Brandelius liv med Parkinsons sjukdom.

– Det är ganska mycket stress man utsätter sig för och stress är negativt för min sjukdom, så jag har funderat på om jag verkligen ska göra det här. Det har aldrig stått på min bucket list. Men i och med att sjukdomen finns där har jag lättare numera att tacka ja till saker. Det tror jag inte att jag skulle ha gjort i mitt tidigare liv.

helskärm Uje Brandelius.

Theoz – ”Mer av dig”

Låtskrivare: Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son

– Det är en fartfylld svensk låt precis som förra gången, men jag skulle säga att den är bättre än förra gången, säger han i SVT.

helskärm Theoz.

Maria Sur – ”Never give up”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Laurell Barker

Den ukrainska artisten säger i SVT:

– Jag är väldigt, väldigt glad och så himla tacksam. Min låt kommer att berätta min historia.

helskärm Maria Sur.

Tennessee Tears – ”Now I know”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard, Tilda Feuk

– Det kommer att bli ös, säger duon i SVT.

helskärm Tennessee Tears.

Panetoz – ”On my way”

Låtskrivare: Anders Wigelius, Daniel Nzinga, Jimmy Jansson, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Robert Norberg

– Tittarna kan förvänta sig fest, dans, glädje, färg, säger gruppen i SVT.

helskärm Panetoz.

Deltävling 3 i Lidköping, 18 februari:

Presenteras av SVT på onsdag.

Deltävling 4 i Malmö, 25 februari:

Presenteras av SVT på onsdag.

helskärm Programledarna Farah Abadi och Jesper Rönndahl.