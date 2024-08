400 kändisar stöttar Israel i Eurovision

Helen Mirren, Gene Simmons och Debra Messing i öppet brev: ”Människor med olika bakgrund kan förenas genom kärleken till musiken”

TT

Publicerad 2024-02-14

Frågan om Israels medverkan i Eurovision Song Contest splittrar nöjesbranschen.

I ett öppet brev stöttar nu en rad internationella kändisar EBU:s beslut att låta landet tävla.

Helen Mirren, Gene Simmons, Boy George och Debra Messing finns bland de över 400 personer i nöjesbranschen som nu stöttar Israels medverkan i Eurovision Song Contest. I ett öppet brev som publiceras på organisationen Creative Community for Peace hemsida menar de att tävlingen ska vara en plats för samförstånd och att den inte ska användas som ett politiskt verktyg.

expand-left helskärm Röster höjs både för och emot Israels medverkan i Eurovision Song Contest i Malmö i maj.

Förenas

”Vi anser att sammanhållande tilldragelser såsom sångtävlingar är avgörande för att hjälpa till att överbrygga kulturella skillnader och för att människor med olika bakgrund kan förenas genom kärleken till musiken”, skriver de bland annat.

Bland andra kändisar som undertecknat brevet finns Mayim Bialik, Sharon Osbourne, Diane Warren och Liev Schreiber.

expand-left helskärm Debra Messing.

I januari krävde fler än 1000 svenska artister i ett upprop riktat till europeiska radio- och tv-unionen EBU att Israel ska stängas av från Eurovision med anledning av kriget i Gaza och de många civila dödsoffren.

”Över 25 000 palestinier har dödats, varav mer än 10 000 barn. Israels brutala krigföring i Gaza har ödelagt livsnödvändig civil infrastruktur, orsakat omänskliga levnadsvillkor och tvingat 85 procent av invånarna på flykt,” skrev de i uppropet.

Även ett stort antal norska och finländska artister har krävt samma sak.

expand-left helskärm Helen Mirren.

Uppfyller krav

EBU:s bedömning är dock att det israeliska public service-bolaget KAN uppfyller alla krav för att den 20-åriga artisten Eden Golan ska få delta i tävlingen.

”Eurovision Song Contest är en tävling mellan public service-organisationer från hela Europa och Mellanöstern som är medlemmar i EBU. Det är en tävling för programföretag – inte regeringar – och det israeliska tv-bolaget har deltagit i 50 år”, har EBU tidigare sagt i ett uttalande.

Eurovision Song Contest äger rum i Malmö den 7-11 maj.

expand-left helskärm Gene Simmons.

expand-left helskärm Sharon Osbourne.

Ett urval av kändisarna som skrivit på – här finns hela listan:

