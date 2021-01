90-talsstjärnans comeback – i finska Mello

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 14 januari 2021 kl. 18.04

Svenska 90-talsstjärnan Pandora gör oväntad comeback i finska uttagningen till Eurovision song contest.

Tillsammans med inhemska stjärnorna Teflon Brothers – och lite stöd från Lordi – siktar hon på seger.

– Målet är att ta Finland till att förhoppningsvis vinna Eurovision, det är det man vill, säger hon.

Debutsingeln ”Trust me” blev Sveriges mest sålda singel 1993 och Pandora fick hits över hela världen under 90-talet. Nu gör hon oväntad comeback genom att ställa upp i den finska uttagningen till Eurovision song contest.

Pandora, som egentligen heter Anneli Magnusson, 50, tävlar tillsammans med den finska gruppen Teflon Brothers.

– Det är helt galet och jättekul, säger hon.

Foto: Pressbild / Universal Music Finland Pandora tillsammans med Teflon Brothers

Förlovad med hockeyproffs

De senaste tio åren har Pandora haft stora delar av sin karriär i just Finland. Hon är också förlovad med finska före detta ishockeyproffset Mikko Peltonen, 38, så när Teflon Brothers frågade om hon ville tävla tillsammans med dem kändes det självklart. Låten hade de redan börjat jobba på tillsammans.

– Jag har fått frågan om att ställa upp i deras Mello några gånger tidigare men det har aldrig känts helt rätt. Men när Teflon Brothers hörde av sig och frågade om jag ville ta det här samarbetet vidare och satsa på tävlingen så kändes det jättekul. Både med låten och samarbetet, att inte behöva vara soloartist och dra hela lasset själv. För målet är ju att ta Finland till att förhoppningsvis vinna Eurovision, det är det man vill, det är ett ganska stort ansvar. Det känns extra roligt att få göra ett sånt här finsk-svenskt samarbete, säger hon.

Under storhetstiden på 90-talet, med hits som ”Come on and do it”, ”Tell the world” och ”A little bit”, turnerade Pandora i Australien, Mexiko, Sydafrika, Japan och andra delar av Asien. Totalt har hon släppt 12 album och flera samlingar.

– De senaste tio åren har jag haft mycket mer av min karriär i Finland än i Sverige, så det känns naturligt att tävla där, säger hon.

Foto: ATTE KAJOVA Pandora, Anneli Magnusson, tävlar i finska uttagningen till Eurovision song contest

Foto: Pressbild / Universal Music Finland Pandora på en pressbild inför den finska uttagningen till Eurovision

Låten heter ”I love you” och tävlar i den finska motsvarigheten till Melodifestivalen, UMK, 20 februari, mot sex andra bidrag. Pandora ställer upp tillsammans med ett superteam. Teflon Brothers har med sin blandning av rap och humor blivit en av Finlands mest streamade grupper genom tiderna. En av bandmedlemmarna, Pyhimys, 39, är dessutom flerfaldig prisbelönt soloartist och låtskrivare i Finland. Tävlingslåten har producerats av finska superproducenten Jaakko ”JS16” Salovaara, 45, som bland annat producerat superhits som Bomfunk MC:s ”Freestyler” och Darudes ”Sandstorm”.

Hjälp från Lordi

Foto: ARKIVBILD Anneli ”Pandora” Magnusson 1996.

Dessutom har Pandora och Teflon Brothers tagit lite hjälp av Finlands enda tidigare Eurovision-vinnare, Lordi.

– Det är Lordi som har målat omslaget till låten, Mr Lordi himself har gjort det, säger Pandora med ett skratt.

Pandora, som också tävlat två gånger i Melodifestivalen, 2003 och 2004, berättar att hon försökt att komma med några gånger till i den svenska uttagningen, men att det var länge sen senat.

– Det kan ha varit 2007, men då kom det ingenstans. De har frågat lite i Finland nu om hur jag tror att svenskarna kommer tycka om att jag istället ställer upp i den finska uttagningen. Men då har jag sagt att jag tror att vi kommer ha Sveriges stöd, säger hon.

Låten ”I love you” släpps på streamingsajter fredag 15 januari.

