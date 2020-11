Källor: Eric Saade överväger comeback i Melodifestivalen

SVT jagar den förra vinnaren – Arvingarna och Paul Rey klara för tävlingen

SVT vill ha med Eric Saade i Melodifestivalen 2021.

Enligt flera källor med god insyn överväger han en comeback i tävlingen nästa år.

Samtidigt kan Aftonbladet avslöja att Arvingarna och Paul Rey är klara för tävlingen.

Redan förra året hoppades SVT få med Eric Saade som tävlande artist i Melodifestivalen, efter att han gjort succé som programledare. Nu kan Aftonbladet avslöja att den tidigare Melodifestival-vinnaren är högaktuell för tävlingen nästa år.

– Han ska vara med i Mello, säger en person i hans närhet.

”Han har inte bestämt sig”

Andra vanligen välunderrättade källor är mer nyanserade. De bekräftar att SVT verkligen vill ha med Saade i nästa års tävling, och även att det finns en stark låt som är det tilltänkta tävlingsbidraget.

– Låten är jättebra. Men han har inte bestämt sig än. Han är inte den som låter sig övertalas utan han måste verkligen känna att det är helt rätt för att ställa upp, säger en person med god insyn.

Paul Rey en av flera som återvänder

En artist som däremot är helt klar för Melodifestivalen 2021, är Paul Rey, enligt Aftonbladets källor. Rey gjorde succé med låten ”Talking in my sleep” i årets tävling och tog sig till final via andra chansen. Om Aftonbladets uppgifter stämmer så blir Rey den femte artisten från årets Mello som återvänder nästa år, vid sidan av The Mamas, Dotter, Alvaro Estrella och Klara Hammarström.

– Corona ställde ju till det för hela artistbranschen med en inställd sommar. Det har fått många av artisterna att satsa på att försöka komma med igen för en ny chans, säger en person med god insyn.

Arvingarna klara

Aftonbladet kan också avslöja att Arvingarna återvänder till tävlingen nästa år. Det blir det populära dansbandets sjätte gång i tävlingen. Senast gjorde bandet succé 2019 med låten ”I do” som tog sig till final och också belönades med en Guldklave för årets låt vid Dansbandsveckan i Malung samma år. Succén med ”I do” gav mersmak och nu uppger flera källor att Arvingarna återigen tävlar nästa år.

– Ja, de kan du absolut sätta upp på din lista. De är klara, säger en uppgiftslämnare.

FAKTA Klara för Melodifestivalen 2021 ...enligt Aftonbladets källor: Tusse Chiza Sannex Sami Rekik (från Medina) och Wahl (Från SödraSidan) Julia Alfrida (Från talangtävlingen ”P4 nästa”) The Mamas Dotter Jessica Andersson Klara Hammarström Alvaro Estrella Arvingarna Paul Rey Jagas av SVT: Eric Saade I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Aftonbladet förlitar sig därför på väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Inför 2020 års Melodifestivalen avslöjade vi 21 av 28 artister på förhand, året dessförinnan 24 av 28 artister. LÄS MER

