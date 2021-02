Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Programledarna om Mustasch drag: ”Märkligt i allra högsta grad”

Björkman och Timbuktu om domen mot Gyllenhammar

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 19 februari 2021 kl. 14.06

Uppdaterad: 19 februari 2021 kl. 14.19

Christer Björkman och Timbuktu ifrågasätter Mustasch drag efter domen.

– Man kan på ett personligt plan diskutera det etiska i att göra merchandise av det, det är verkligen märkligt i allra högsta grad, säger Christer Björkman.

Christer Björkman, 63, och Jason ”Timbuktu” Diakité, 46, programleder den tredje deltävlingen av Melodifestivalen, där Mustasch tävlar.

För tre år sedan dömdes frontmannen Ralf Gyllenhammar, 54, för sexuellt ofredande för att under en reklamfilmsinspelning ha tryckt ner en ölflaska mellan en kvinnas bröst.

Ett år senare valde Mustasch dessutom att försöka tjäna pengar på domen genom att trycka upp t-shirts med bandets logga och en ölflaska nedtryckt i en kvinnas dekolletage.

”Vi är ingen domstol”

Christer Björkman säger under presskonferensen på fredagen att det utifrån ett tävlingsperspektiv inte finns några hinder för Mustasch att medverka, eftersom Gyllenhammar avtjänat sitt straff.

– Sedan kan man på ett personligt plan diskutera det etiska i att göra merchandise av det, det är verkligen märkligt i allra högsta grad. Men rent deltagandemässigt, har man avtjänat sitt straff ska man inte bli dömd för det igen och inte av oss. Vi är ingen domstol.

Foto: Peter Wixtröm Jason ”Timbuktu” Diakité och Christer Björkman.

Timbuktu: ”Mellons beslut”

Timbuktu nickar.

– Jag håller med Christer. Och jag är också här för att programleda. Det är helt och hållet Melodifestivalens beslut, säger artisten.

Foto: Peter Wixtröm Timbuktu.

Ett 40-tal personer har kontaktat SVT angående Mustaschs deltagande i Melodifestivalen.

SVT bekräftar för Aftonbladet att flera andra hört av sig för att uppmärksamma SVT på domen och ifrågasätta att Mustasch får vara med i Sveriges största tv-program.

Foto: Jimmy Wixtröm Mustasch. Från vänster: David Johannesson, 43, Robban Bäck, 36, Ralf Gyllenhammar, 54, och Mats ”Stam” Johansson, 52.

