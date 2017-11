Alcazar letar låtar till Melodifestivalen

Uppgifter till Nöjesbladet: Vill tävla igen – tre nya artister klara för tävlingen



Alcazar letar låtar till Melodifestivalen.

Enligt Nöjesbladets källor vill SVT gärna ha med discogruppen i tävlingen igen.

– Nu hänger det på att de hittar rätt låt, säger en källa med god insyn.

Det kan bli sjätte gången gillt för Alcazar i Melodifestivalen.

Enligt uppgifter till Nöjesbladet letar discotrion låtar till nästa års tävling.

Enligt flera personer nära Melodifestivalens redaktion vill SVT med schlagergeneralen Christer Björkman , 60, i spetsen gärna ha med Alcazar i tävlingen igen. Men inte till vilket pris som helst.

Har tackat nej till känd låtskrivare

Låten blir avgörande för om Andreas Lundstedt , 45, Tess Merkel , 47, och Lina Hedlund , 39, dyker upp i Melodifestivalen i vår igen.

– De har redan tackat nej till en låt från en etablerad låtskrivare, säger en uppgiftslämnare.

Alcazar har tre bronsmedaljer i bagaget, med låtarna ”Not a sinner, nor a saint” 2003, ”Alcastar” 2005 och ”Blame it on the disco” 2014. 2009 kom de 5:a med ”Stay the night” och 2010 lyckades de inte ta sig till final med låten ”Headlines”.

Ida Redig, John Lundvik, Olivia Eliasson klara

Tre andra artister ska enligt Nöjesbladets källor vara helt klara för tävlingen. P3-favoriten Ida Redig , 30, ska ha tackat ja till att tävla i Melodifestivalen nästa år. Även John Lundvik , 34, som bland annat varit med och skrivit Viktorias och Daniels bröllopslåt ”When you tell the world you’re mine” ska nu vara klar för tävlingen. Redan förra året var han påtänkt för tävlingen, men föll till slut på målsnöret.

Även stjärnskottet Olivia Eliasson , 21, är enligt Nöjesbladets källor klar för tävlingen. Olivia upptäcktes när hon gjorde en cover på Anton Ewalds ”begging” på Youtube och är nu signad till samma management som Ewald.

Sedan tidigare har Nöjesbladet avslöjat att bland andra Samir & Viktor och Mendez ska tävla i Melodifestivalen nästa år.

FAKTA Artister i Melodifestivalen 2018 Klara enligt Nöjesbladets källor: 1. Stiko Per Larsson (från ”P4 nästa”) 2. Samir & Viktor 3. Mendez 4. Benjamin Ingrosso 5. Felix Sandman 6. Sigrid Bernson 7. Ida Redig 8. John Lundvik 9. Olivia Eliasson Vill vara med men har ännu inte rätt låt: Alcazar Läs mer

