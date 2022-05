Cornelias tårar i natt – till final i Eurovision song contest 2022

Här är hela resultatet efter kvällens semifinal

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

TURIN. Cornelia Jakobs tog sig till final – precis som alla experter tippat.

Den svenska stjärnan bröt ihop i tårar och hoppade upp i presentatörens famn på presskonferensen efteråt.

– Det är mycket känslor just nu i den här rätt lilla kroppen, säger hon.

Här är alla finalister från den andra semifinalen i Eurovision song contest.

Cornelia Jakobs höll för trycket – på lördag representerar hon Sverige i finalen.

Aftonbladets Torbjörn Ek blir den som får ställa frågor till Cornelia Jakobs under presskonferensen.

Vi ställer ofta frågan om du har pratat med dina nära och kära, men du hade både din bästa vän och din pojkvän med i green room. Vem kramade du först?

– Isa stod närmast så hon fick den första kramen och sedan David.

Cornelia Jakobs säger att hon också har ett stort antal familjemedlemmar på plats som stöttar henne.

– Vi kommer att fira på hotellet och jag kommer att vara en lugnare version av mig själv för att spara på min röst, så att ingen blir orolig.

Hon imiterar därefter hur alla kommer att skrika, medan hon själv får nöja sig med att låstas skrika.

Kommer du att få någon sömn?

– Sömn? Vad är det? Nej, jag sover när jag är död.

Hon får därefter en fråga uppläst av presentatören, som han kallar för en kärleksförklaring, från Eurovisions virtuella pressrum.

Frågan handlar om hur hon känner för det fina mottagandet som ”Hold me closer” har fått, och nämner också att hon har en ”fantastisk röst” och är ”en slående skönhet”.

Cornelia Jakobs skojar med presentatören om att han gärna får läsa upp ”slående skönhet” igen, och hon bryter sedan ihop i tårar under sitt svar på frågan.

– Det är mycket känslor just nu i den här rätt lilla kroppen, väldigt mycket känslor som inte riktigt får plats där så de exploderar. Men jag är så glad och överväldigad över allt stöd jag får från alla dessa fantastiska länder. Bara tre månader sedan var jag i stort sett okänd även i Sverige och jag har varit en indieartist i många år och det här betyder så mycket för mig. Jag kan inte sätta ord på det, jag är så glad över att vara här. Tack till alla inblandade och till alla som har röstat och för allt fint stöd, säger hon och börjar gråta.

När det sedan är dags för henne att dra lott om hon får tävla i första eller andra halvan av finalen på lördag hoppar hon upp i presentatörens famn, som bär henne fram till skålen med lappar.

– Jag vill att du väljer den andra halvan, säger hon till presentatören, som vägrar hjälpa henne att välja.

– Föreställ dig att jag har en pistol här nu och på tre kommer jag att skjuta om du inte väljer!

Presentatören säger att han skulle föredra pistolen.

Cornelia Jakobs väljer till slut lapp själv och tvingar ner presentatören på golvet och får honom att låtsas vara död.

Sedan väljer hon rätt lapp.

– Ja, andra halvan! ropar hon upp medan hon visar upp lappen.

Så gick det för Norden

Även Finland tog sig till final i Eurovision song contest och i tisdags tog Norges Subwoolfer och Islands Systur sig vidare. Det innebär att bara det danska bandet Reddi missar finalen bland de nordiska länderna.

Tjeckiens Cornelia-hyllning

Tjeckiens We are Domi fick frågan under presskonferensen om hur det var att uppträda sist av alla och hyllade då Cornelia Jakobs, som var näst sist.

– Det var skrämmande att stå backstage bakom Cornelia, men det hajpade upp oss mycket och vi sjöng och dansade bakom scenen innan det var vår tur, sa dem.

check Texten uppdateras.

helskärm Jubel i greenroom. Cornelia Jakobs till final i Eurovision song contest.

Resultat semifinal 2 i Eurovision song contest 2022

Till final:

Belgien: Jérémie Makiese – ”Miss you”

Tjeckien: We are Domi – ”Lights off”

Azerbajdzjan: Nadir Rustamli – ”Fade to black”

Polen: Ochman – ”River”

Finland: The Rasmus – ”Jezebel”

Estland: Stefan – ”Hope”

Australien: Sheldon Riley – ”Not the same”

Sverige: Cornelia Jakobs – ”Hold me closer”

Rumänien: WRS – ”Llámame”

Serbien: Konstrakta – ”In corpore sano”

Utslagna:

Israel: Michael Ben David – ”I.M”

Georgien: Circus Mircus – ”Lock me in”

Malta: Emma Muscat – ”I am what I am”

San Marino: Achille Lauro – ”Stripper”

Cypern: Andromache – ”Ela”

Irland: Brooke – ”That’s rich”

Nordmakedonien: Andrea – ”Circles”

Montenegro: Vladana – ”Breathe”

helskärm Cornelia Jakobs möttes av jättejubel och publiken i Turin sjöng med direkt i ”Hold me closer”.

Resultat semifinal 1 i Eurovision song contest 2022

Till final:

Schweiz: Marius Bear – ”Boys do cry”

Armenien: Rosa Linn – ”Snap”

Island: Systur – ”Með hækkandi sól”

Litauen: Monika Liu – ”Sentimentai”

Portugal: Maro – ”Saudade, saudade”

Norge: Subwoolfer – ”Give that wolf a banana”

Grekland: Amanda Tenfjord – ”Die together”

Ukraina: Kalush Orchestra – ”Stefania”

Moldavien: Zdob și Zdub och Advahov Brothers – ”Trenulețul”

Nederländerna: S10 – ”De diepte”

Utslagna:

Albanien: Ronela Hajati – ”Sekret”

Lettland: Citi Zēni – ”Eat yout salad”

Slovenien: LPS – ”Disko”

Bulgarien: Intelligent music project – ”Intention”

Kroatien: Mia Dimšić – ”Guilty pleasure”

Danmark: Reddi – ”The show”

Österrike: Lumix och Pia Maria – ”Halo”

Direktkvalificerade till final

Frankrike, Alvan & Ahez: “Fulenn”

Italien, Mahmood & Blanco: “Brividi”

Spanien, Chanel: “SlowMo”

Storbritannien, Sam Ryder: ”Spaceman”

Tyskland, Malik Harris: “Rockstars”

arrow ESC-finalen 2022 avgörs lördag 14 maj, sänds i SVT1 kl 21.00–00.00