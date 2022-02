Samira Manners gör debut i Melodifestivalen

Tävlar mot veteranerna

Publicerad: I går 17.56

Samira Manners gör debut i Melodifestivalen – och på en stor scen.

I den andra deltävlingen ska den unga artisten från Malmö för första gången möta en miljonpublik.

– Allt är så nytt för mig, säger hon.

Samira Manners, 21, gör debut i Melodifestivalen med låten ”I want to be loved”.

Den största publiken hon haft tidigare är 300 personer. Nu ska hon uppträda i Avicii Arena framför en storpublik.

– Jag har aldrig varit på en så stor scen, allt är så nytt för mig, säger hon.

helskärm Samira Manners gör debut i Melodifestivalen.

helskärm Samira Manners.

Hemma i tv-sofforna sitter dessutom miljontals tittare.

– Det är klart att det känns lite läskigt, säger Samira Manners.

Tävlar mot veteraner i Melodifestivalen

I deltävling två tävlar hon mot Mello-veteraner som John Lundvik, Liamoo och Lisa Ajax. Men Samira själv vill inte se det som en tävling.

– Jag är här för att visa min musik. De som tycker om det de tycker om det, och de som inte gör det gillar väl något annat. Alla gör sin egen grej. Jag tycker bara att det är så himla kul att vara här och få visa min musik för jag har så himla mycket berättelser som jag vill få fram, säger hon.

Lägger upp musik på Instagram

Samira Manners har skrivit musik sedan hon var liten. På sina sociala medier delar hon ofta med sig av videor där hon sjunger egenskrivna låtar.

Mello-låten ”I want be loved” är även det en låt hon varit med och skrivit, tillsammans med låtskrivaren Fredrik Andersson.

– Den handlar om att man vill bli älskad, men också vad som händer när man inte blir det och vilka känslor som kommer upp då.

Jämförs med Frans Jeppson Wall

Låten och Samira Manners har på flera håll jämförts med artisten Frans Jeppsson Wall. Frans vann Melodifestivalen 2016 med låten ”If I were sorry” och även den låten skrevs av bland annat Fredrik Andersson.

Samira Manners förstår att hon jämförs med den tidigare Mello-vinnaren.

– Både jag och Frans har ju pappa från England, vi är på samma bolag och har samma producent, säger hon.

Samira Manners brittiska dialekt

När Samira Manners sjunger hörs en tydlig brittisk accent. Hennes pappa är från Portishead som ligger utanför Bristol, England.

– Vi pratar alltid engelska hemma och jag växte upp med att lyssna på Kate Nash och Lily Allen och alla de där, Spice Girls. Jag har aldrig sjungit på nåt annat sätt. Nu när folk säger att “åh, du har jättebrittiskt uttal” så har jag inte ens tänkt på det. Men det är klart, det har jag väl, det är för att det är så vi pratar engelska hemma, säger Samira Manners.

Samira Manners tävlar i Melodifestivalens andra deltävling klockan 20.00 på SVT och på SVT play.

helskärm Samira Manners tävlar i Melodifestivalen 2022.

Publicerad: 12 februari 2022 kl. 17.56

