Publicerad 2024-05-12

MALMÖ. Eurovision 2024 har fått sin vinnare: Nemo från Schweiz.

Som i segeryran råkade slå sönder segerpokalen.

– Jag hoppas att det här tävlingen kan leva upp till löftet att fortsätta stå för fred och värdighet för alla personer i den här världen, sade hen från scenen.

Hen var en av förhandsfavoriterna.

Nemo Mettler, 24, från Schweiz kammade hem segern i Eurovision efter en turbulent vecka med sin låt ”The code”.

Ett sånt här Eurovision-år som har dominerats av säkerhetsproblem – kriget mellan Israel och Hamas, hot och hat i sociala medier och allt annat än musik – hur har det påverkat dig och hur känns det att ha vunnit?

– Ibland har det känts som att allt inte handlade om kärlek och musik och det gjorde mig ledsen. Men det har också varit mycket kärlek och människor fyllda med energi och som älskar musik som träffats det har gett mig hopp, säger hen som svar på Aftonbladets fråga.

Du är den första icke-binära artisten att vinna Eurovision song contest, när jag säger de orden, vad får det dig att känna?

– Det gör mig otroligt stolt, inte bara för mig utan för hela communityt, för alla där ute icke-binära, transpersoner. Människor som vågar vara sig själva och som behöver bli lyssnade på och bli förstådda. Vi behöver mer omtanke och empati, vi behöver lyssna på varandra. Vi måste försöka förstå varandra: i stället för att prata om varandra behöver vi prata med varandra och jag tror verkligen att i kväll kan vara ett sätt att påminnas om det, säger hen även det till Aftonbladet.

– Jag hoppas att det här tävlingen kan leva upp till löftet att fortsätta stå för fred och värdighet för alla personer i den här världen, säger Nemo när hen i tårar tar emot vinnarstatyetten från fjolårets vinnare Loreen.

expand-left helskärm Nemo på vinnarpresskonferensen

Knäckte segerpokalen – och tummen

Efter vinnarframträdandet noterade uppmärksamma tittare hur hen satte ner pokalen så häftigt att den gick i kras: foten lossnade från resten. På presskonferensen var den svenskdesignade pokalen utbytt med en hel.

– Jag knäckte inte bara ”The Code”, jag knäckte också min statyett och min tumme, det är okej, säger hen till publikens oroliga reaktioner på hens omplåstrade tumme och kollar sedan på pokalen.

– Jag fick en ny, så jag har två nu.

Nemo blev femma bland folkets röster men fick ta emot hela 22 tolvor av 36 möjliga från jurygrupperna.

expand-left helskärm Nemo med hel staty på presskonferensen efter finalens slut.

”Gjort mig ledsen”

När hen fick den kanske mest givna frågan: ”hur känns det” efter vinsten, svarade artisten att hen känner sig överväldigad.

– Det här är inte som någonting min hjärna någonsin behövt processa förut. Jag är tacksam för erfarenheten och alla som jag fått lära känna under den här resan.

expand-left helskärm Smugglades in. Nemo visade upp regnbågsflaggan med de ickebinära färgerna under flaggparaden mot EBU:s vilja.

”Eurovision kanske behöver fixas lite”

Under flaggparaden som öppnade finalen visade Nemo upp flaggan för icke-binära. När hen får höra att personer i publiken som försökt ta med sig samma flagga in i arenan blivit ombedda att göra sig av med dem, berättar hen att hen också varit tvungen att smuggla in den – mot EBU:s order.

– Jag tycker att det är dubbelmoral. Min statyett gick sönder, men den gick ju att laga. Kanske behöver Eurovision också lagas lite? säger hen.

expand-left helskärm Nemo råkar krascha vinnarpokalen

Kom ut som icke-binär hösten 2023

När Aftonbladets reporter intervjuade artisten tidigare i veckan så berättade hen att det hela redan då kändes som en dubbel seger.

Hen kom ut som icke-binär så sent som hösten 2023 och låten, ”The Code”, handlar om hur hen förstod varför hen kände sig annorlunda och betyder därför mycket för artisten.

– Jag är verkligen glad över att ha kunnat öka medvetenheten för icke-binära. För egen del, skulle jag aldrig kompromissa med vem jag är på scenen eller välja en outfit som inte är jag, till exempel, sa hen då.

Storfavoriten kom tvåa

Tvåa i tävlingen kom förhandsfavoriten Kroatien som tävlade med artisten Baby Lasagna och låten ”Rim tim tagi dim”. Tredjeplatsen knep Ukraina och artisterna Alyona Alyona & Jerry Heil med låten ”Teresa & Maria”, strax före Frankrikes Slimane som slutade som fyra med låten ”Mon amour”.

Israel, som vid flera tillfällen buades ut av publiken i arenan slutade som femma. Trots kritiken mot Israels deltagande, på grund av landets krigsföring i Gaza, fick de alltså rejält med poäng från Europas tv-tittare.

Folkets favoriter:

Kroatien 337 poäng Israel 323 poäng Ukraina 307 poäng Frankrike 227 poäng Schweiz 226 poäng

Resultatet – och poängen (jurypoäng i parentes) [folkets poäng inom hakparentes]

1. Schweiz - 591 (365) [226]

2. Kroatien - 547 (210) [337]

3. Ukraina - 453 (146) [307]

4. Frankrike - 445 (218) [227]

5. Israel - 375 (52) [323]

6. Irland - 278 (142) [136]

7. Italien - 268 (164) [104]

8. Armenien - 183 (101) [82]

9. Sverige - 174 (125) [49]

10. Portugal - 152 (139) [13]

11. Grekland - 126 (41) [85]

12. Tyskland - 117 (99) [18]

13. Luxemburg - 103 (83) [20]

14. Litauen - 90 (32) [58]

15. Cypern - 78 (34) [44]

16 Lettland - 64 (36) [28]

17 Serbien - 54 (22) [32]

18 Storbritannien - 46 (46) [0]

19 Finland - 38 (7) [31]

20 Estland - 37 (4) [33]

21 Georgien - 34 (15) [19]

22 Spanien - 30 (19) [11]

23 Slovenien - 27 (15) [12]

24 Österrike - 24 (19) [5]

25 Norge - 16 (12) [4]