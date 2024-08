Danny Saucedo snodde trollspö från litet barn i Mellopubliken

Artistens svar efter sändningen

Uppdaterad 2024-02-25 | Publicerad 2024-02-24

Danny Saucedo gick direkt till final i Melodifestivalen – då slet han ett trollspö ur handen på ett barn.

Nu har trollspöet hittat tillbaka till sin ägare.

Danny Saucedo, 37, fick tag i ett lysande trollspö när han i all glädje och hast tog sig upp på scenen för att sjunga sig in i finalen.

Artisten fortsatte att bära med sig spöet med ett stadigt grepp tills han gav det vidare till en studioperson.

expand-left helskärm chevron-right nästa Danny Saucedo med trollspöet. 1 / 2 Foto: Jimmy Wixtröm

Reaktioner efter stölden

Flera reagerar på X efter trollspö-stölden i sändning:

”Snodde Danny ett barns trollstav efter att barnet sa nej?!” skriver en användare.

”Danny efter sitt nummer: "It's like stealing a light stick from a kid" skriver en annan.

expand-left helskärm Danny Saucedo.

Hittat tillbaka till ägaren

Nu kan Aftonbladet avslöja att den blinkande rekvisitan har hittat tillbaka till flickan i publiken.

”Hon fick tillbaka den när han kom tillbaka till greenroom” skriver SVT i ett sms.

– Det var inget lir, ingen vibe. Men jag tog den bara, säger Danny till Aftonbladet efter sändningen.

HELA RESULTATET

Vidare till final:

1. ”Happy that you found me” – Danny Saucedo

2. ”It’s not easy to write a love song” – Dotter

Till kval:

3. ”Done getting over you” – Albin Tingwall

4. ”Circus X” – Scarlet

Ute ur tävlingen:

5. ”30 km/h” – Lia Larsson

6. ”En sång om sommaren” – Lasse Stefanz