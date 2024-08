Petra Mede och Malin Åkerman om succén i Eurovision

Hollywoodstjärnan om nervositeten innan sändningen

Publicerad 2024-05-10

MALMÖ. Det blev fem plus för Petra Mede och Malin Åkerman.

Programledarna för Eurovision song contest tokhyllades både under och efter sändningen.

– Jag har gått i terapi hela mitt liv, men den bästa terapin är att höra tusentals personer skrika ditt namn, säger Mede om mottagandet i arenan.

Den första sändningen från Eurovision song contest 2024 blev en succé för programledarna Petra Mede, 54, och Malin Åkerman, 45.

Duon har hyllats på sociala medier och majoriteten av Aftonbladets läsare gav dem fem plus i betyg. Andra semifinalen blev om möjligt ännu mer hyllad på sociala medier, särskilt numret ”We just love Eurovision too much” som Aftonbladets Markus Larsson utnämnde till kvällens höjdpunkt.

– Det var underbart, det var så fantastiskt. Jag har aldrig upplevt en sådan publik, energin var magisk, det tog mig flera timmar att varva ner efteråt, säger Åkerman på en presskonferens dagen efter den första semifinalen gått av stapeln.

Hon erkänner att hon var nervös för att kliva upp på scenen.

– Men så tittar jag på Petra och bara ”okej, hon är ett proffs, jag klarar det här med henne”.

Petra Mede: ”Den bästa terapin”

När Petra Mede presenterades på scenen började hela arenan att skandera hennes namn, något hon säger var en riktig egoboost.

– Jag har gått i terapi hela mitt liv, men den bästa terapin är att höra tusentals personer skrika ditt namn, säger hon på presskonferensen.

Både 2013 och 2016 har Petra Mede gjort succé som programledare för tävlingen. Hon hade därför höga förväntningar på sig inför tisdagens semifinal. Men hon var aldrig orolig över att misslyckas, säger hon.

– Nej, jag är för gammal för att vara rädd för sådant, jag blir sällan nervös.

Trots att hon älskar Eurovisionpubliken så tror hon inte att det blir fler gånger.

– Jag har gjort det tre gånger nu.

– Jag är bara så glad över att få göra detta igen, jag tror att detta blir sista gången för mig. Men det finns nya personer, med ny energi som kan göra det, säger hon.