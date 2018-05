Benjamin Ingrosso + FÖLJ

Får inte till rätt glöd: ”Vi har ett helt annat visuellt uttryck, det finns inte riktigt här”

MELODIFESTIVALEN 6 maj 2018 05:56

LISSABON. Svenskarna kämpar för att få till Benjamin Ingrossos nummer.

Men Eurovision-produktionen har inte teknisk möjlighet att återskapa magin från Melodifestivalen.

– Det är ett speciellt filter som inte finns här på plats så vi får använda oss av vad de har här för att göra det bästa av det, säger Sveriges delegationschef Karin Gunnarsson.

Ljusteknikerna kämpade för att få till Benjamin Ingrossos lysrörsshow under repetitionen på Altice Arena i Lissabon.

Vid ett tillfälle togs ett skyddande hölje bort från led-lamporna som utgör den svenska scenshowen i Eurovision.

– Det är intensiteten i de här lysrören som vi vill tweaka och kolla. Eftersom vi inte är på Mello-scenen så vill man testa, säger den svenska delegationschefen Karin Gunnarsson som gör sitt första Eurovision.

Får inte till samma ljus som i Sverige

Men ändå får man inte till rätt glöd. Tv-produktionen i Portugal kan inte återskapa samma look som i Melodifestivalen.

– Melodifestivalen har ju ett helt annat visuellt uttryck på alla nummer, det finns inte riktigt här, säger Karin Gunnarsson.

– Vi försöker tweaka upp det här så att vi får maximal effekt av det vi kan få här på plats.

Vad säger ni till dem för att få till det då?

– Turn it up to 11. Nej, kamerorna är jättesnygga, Benjamin är fantastisk. Hans rörelsemönster sitter, han leker och han ska vara så där öppen och härlig som i dag. Vi vill att allt ska bli så bra som möjligt så klart, så vi pushar produktionen att komma dit.

















1 av 7 | Foto: Andreas Putting / EBU Benjamin Ingrosso under andra repet på Eurovisions scen i Altice Arena i Lissabon

Saknar ett filter

Kan du sätta ord på vad som är skillnaden från i Sverige?

– Den här looken vi har i Melodifestivalen, det är ett speciellt filter som inte finns här på plats, så vi får använda oss av det de har här för att göra det bästa av det, säger hon.

Benjamin Ingrosso var trots ljusstrulet nöjd efter att ha sjungit ”Dance you off” tre gånger på scenen.

– Efter i onsdags (första repet, red. anm) kände jag att jag vill ha mer kul på scenen. Så jag fokade på det den här gången, att bara ha kul och njuta. Jag hoppas att det lyser igenom lite, säger han.

Benjamin vill inte tänka på lysrören

Allt fixande med lysrören runt omkring honom väljer han att inte tänka på.

– Nej, jag har inte tänkt på det alls. Jag är helt inne i min egen zon när jag fokuserar. När de håller på med sina ljusrör så står jag och bara tänker på helt annat, säger han.

Eurovision song contest går av stapeln med två semifinaler, 8 och 10 maj med finalen lördag 12 maj. Sverige och Benjamin Ingrosso tävlar i den andra semifinalen.

