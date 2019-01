Melodifestivalen + FÖLJ

Här är startordningen i Melodifestivalen 2019













1 av 5 | Foto: Robin Lorentz-Allard / AFTONBLADET / 85392

avLinn Elmervik

MELODIFESTIVALEN 11 januari 2019 13:03

Glitterfesten är nära.

Den andra februari startar Melodifestivalen 2019.

Här är startordningen.

Göteborg – deltävling 1 den andra februari

1. Chasing Rivers – Nano

2. No Drama – High15

3. Not With Me – Wiktoria

4. Mina bränder – Zeana feat. Anis Don Demina

5. Mina fyra årstider – Arja Saijonmaa

6. Hello – Mohombi

7. Ashes To Ashes – Anna Bergendahl

Malmö – deltävling 2 den nionde februari

1. Army Of Us – Andreas Johnson

2. I Do Me – Malou Prytz

3. I Love It – Oscar Enestad

4. Leva livet – Jan Malmsjö

5. Nakna i regnet – Vlad Reiser

6. Hold You – Hanna Ferm & Liamoo

7. Tempo – Margaret

Leksand – deltävling 3 den 16 februari

1. Somebody Wants – The Lovers Of Valdaro

2. Habibi – Dolly Style

3. Låt skiten brinna – Martin Stenmarck

4. Victorious – Lina Hedlund

5. Om om och om igen – Omar Rudberg

6. Who I Am – Rebecka Karlsson

7. Norrsken – Jon Henrik Fjällgren

Lidköping– deltävling 4 den 23 februari

1. Stormbringer – Pagan Fury

2. Känner dig – Anton Hagman

3. Torn – Lisa Ajax

4. I Do – Arvingarna

5. On My Own – Bishara

6. Kärleken finns kvar – Ann-Louise Hansson

7. Too Late For Love – John Lundvik

Hit kommer Melodifestivalen 2019 00:44

LÄS OCKSÅ De leder Melodifestivalen 2019

LÄS OCKSÅ Jan Malmsjö tävlar i Melodifestivalen 2019

LÄS OCKSÅ Melodifestivalen 2019: här är alla artister

11 januari 2019 13:03