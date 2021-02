Allt annat än Dotter är ding dong

Publicerad: 13 februari 2021 kl. 15.00

Uppdaterad: 13 februari 2021 kl. 16.15

Ta tre djupa andetag.

Det är lugnt.

Även den här veckan kommer att passera och gå över.

Åter igen:

Välkomna till Jämmerdalen.

Här kan ingen höra dig skrika ”Men den här veckan skulle ju Jessica Andersson aldrig ha missat andra chansen!”

Exakt så är det. Jag hör er. Men vem har sagt att Melodifestivalen är rättvis?

Vissa tolkar det säkert som att jag är negativ nu, i själva verket är det precis tvärtom. Tävlingen innehåller alltid minst en oxvecka per år där tålamodet prövas och öronen härdas. Uppgiften att hitta 28 nya låtar som sätter pucken i nättaket är omöjlig, oavsett vad SVT säger.

Märk val – vi är inte tillbaka i tävlingens gamla och värsta synder. Andra veckan 2021 har inte en tummetott på första veckan 2007. Här finns inga balroger som Anna Books ”Samba sambero” och Tommy Nilssons ”Jag tror på människan”. Inte något som kan, harkel, mäta sig med The Elephants heller. Riktigt så djupt behöver inte SVT gräva i Morias gruvor längre. Ingen behöver ringa 911 och fråga efter Gandalf efter klockan åtta i kväll.

Men det är kämpigt att hitta några finalvärdiga bidrag just nu. Det är lite jämntjockt.

Samtidigt, och det här är ett viktigt ”samtidigt”, vore det inte lika underhållande om varenda deltävling bara innehöll guld. Det är i uppförsbackar och motvind som människan växer, sägs det.

Resan fram till bidrag nummer sju kan bli en pärs. Det är lite som att se målvakten Tommy Salo nicka pucken mot Belarus i hockey-VM 2002, eller förfasa sig över att svenska längdåkare faller i en stafett, sex gånger om.

Sådant bygger ryggrad och pannben. Förluster tränar psyket bättre för livet än segrar. Så länge leve oxveckorna i Melodifestivalen, må de aldrig röstas bort.

När tittaren inte behöver koncentrera sig kan andra fascinerande frågor om bidragen lyftas fram. Ta ”New religion” med Anton Ewald, till exempel. Borde det inte stå Anton Ewald feat. Lars Säfsund? Det är ju ändå den dolda körsångaren som sköter majoriteten av sången medan Ewald rutinerat nog håller micken framför munnen.

Med tanke på den svaga konkurrensen kanske även riskgruppsversionen av Piff och Puff, Eva Rydberg och Ewa Roos, har en chans. Det låter helt ding dong, jag vet. Men sådana är förutsättningarna.

Det kan vara värt att påminna om att Melodifestivalen handlar om att tälja fram ett bidrag som möjligen kan slå i ESC, oavsett när och hur den musikaliska herdestunden blir av.

I så fall är valet rekordlätt i kväll: Dotter.

Alla andra resultat är ett skamligt joddel.

FAKTA Larssons spåkula Till final Dotter

Resten spelar ingen roll. Anton Ewald

Den utmärkta dansaren är bra med kameran. Andra chansen Wahl feat. Sami

Well, ”90-talet” lär bli en hit.

Patrik Jean

Den elegant stela Robin Bengtsson-koreografin för en ensam manlig sångare har lyckats förr. LÄS MER

Foto: Peter Wixtröm Dotter är given till final skriver Markus Larsson.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

Av: Markus Larsson

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 13 februari 2021 kl. 15.00