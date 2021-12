Lisa Miskovsky: Har inte passerat bäst före-datumet fast jag fyllt 40

Tävlar i Melodifestivalen 2022

Lisa Miskovsky är tillbaka i Melodifestivalen 2022.

Nu vill hon slå tillbaka mot åldersdiskriminering mot kvinnor i musikbranschen.

– Det finns nån idé om att när man är över 40 och kvinna så har man passerat bäst före-datum och ska ut ur branschen, säger hon.

Hon berättar om ett samtal med en kvinnlig artistkollega där de båda kände att de nästan var uträknade.

– Men man har så otroligt mycket mer att säga. Det är verkligen ingen självklarhet att vi ska ut ur branschen, säger Lisa Miskovsky, 46.

Därför ställer hon upp i Melodifestivalen igen, och tävlar med låten ”Best to come” som hon skrivit tillsammans med David Lindgren Zacharias.

– Och sen är det så himla kul att få presentera en låt visuellt som man får göra i Melodifestivalen. Att få göra det hela vägen ut med allt fantastiskt ljud och ljus och folk på scenen och bakom scenen och inför en publik. Det märkte jag hur roligt det var när jag var med för tio år sen.

helskärm Lisa Miskovsky.

helskärm Lisa Miskovsky i Melodifestivalen 2012.

”Mamma dansade med Sean Banan på efterfesten”

Lisa Miskovsky slog igenom 2001 med hitten ”Driving one of your cars”. 2012 tävlade hon i Melodifestivalen och tog sig direkt till final med ”Why start a fire”.

Handlar ”Best to come” också om att du har mycket kvar att ge?

– Texten kom nog till mig under pandemin, när det var som allra värst, att man har så mycket mer ork kvar. Det känns som att man tog ett avstamp från botten och bestämde sig för att visst finns det jättemycket fint att se fram emot.

Vad är målet för dig med Melodifestivalen?

– Jag har en trygg karriär i ryggen, så jag tänker att jag kanske kan vara stöd åt nån yngre som är nervös, kanske vara nån slags mentor. Vinsten är ju bara att få presentera en låt för en så stor publik. Och dessutom är det stor frihet i Mello att få göra det man vill på scenen. Och jag älskar också att det är alla åldrar i publiken. Min mamma dansade med Sean Banan på efterfesten sist och det var det bästa med hela Mello, det är så mycket som händer och man är glad att man får vara med, säger hon.

Melodifestivalen 2022 har premiär lördag 5 februari. Vilken deltävling Lisa Miskovsky ska tävla i är ännu oklart.

