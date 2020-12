Publicerad: 01 december 2020 kl. 07.00

Tackade nej till programledarjobbet – ville hellre tävla igen

Danny Saucedo: ”Det här året har sugit så jävla hårt”

Av: Torbjörn Ek

Coronapandemin fick Danny Saucedo att ställa upp i Melodifestivalen igen.

Men först blev han tvungen att tacka nej till jobbet som programledare för tävlingen.

– Jag vill inte komma in som nån veteran, jag känner att jag är ung och jag vill ge, säger han.

Christer Björkman ringde honom och erbjöd jobbet som programledare till en av Melodifestivalens deltävlingar. Danny Saucedo, 34, tackade först ja, men ändrade sig sen. Han ville hellre tävla.

– Tanken smög sig på i slutet av sommaren. Det var nåt som poppade upp i mitt huvud, men jag tänkte direkt så som du sa: ”Nej, ska jag verkligen?”, säger han på telefon.

Men nu står det klart att Danny Saucedo faktiskt ska tävla i Melodifestivalen 2021, med låten ”Dandi dansa”, något som SVT bekräftade på tisdagsmorgonen.

– Det här året har sugit så jävla hårt. Mina spelningar har blivit stoppade, min arenaturné blev inställd. Min kreativa sida fick bara punka och jag kände abstinens. Jag kände att vad nice det hade varit att få skapa något fett och få möjlighet att visa det. Och det enda som erbjuder det just nu är Melodifestivalen.

Foto: SOFIA NAHRINGBAUER Danny Saucedo ställer upp i Melodifestivalen 2021, med låten ”Dandi dansa”.

”Jag är ung och jag vill ge”

Danny bollade idén med sin manager, men slog sen bort tanken. Tills Melodifestivalgeneralen Björkman hörde av sig.

– Han sa att det är hans sista år och att han ville att jag skulle vara med och leda den första deltävlingen. Han ville ha med personer som han känt betytt något för honom och för tävlingen genom sina år. Jag tyckte att det lät svinkul och kände mig hedrad att han ville ha med mig. Men när jag lägger på luren så börjar det bubbla i mig. Nu är vi där och nosar ändå.

Till slut bestämde sig Danny.

– Jag vill inte komma in som nån veteran, jag känner att jag är ung och jag vill ge. Jag vill sticka ut nacken, jag vill känna pulsen, jag vill bara ha kul och jag tror att jag har nånting positivt att sprida.

Foto: ULF HÖJER Saucedo tävlade senast i Mello 2012, då han kom tvåa bakom Loreens ”Euphoria”.

Sjunger på svenska

Men du tävlar med en låt på svenska alltså?

– Ja.

Många hade nog trott att du skulle återkomma med en poplåt på engelska med siktet att vinna Eurovision?

– Så hade jag tänkt. När jag hade lysdräkt på mig. Men det är inte där jag är. Det är inte därför jag är med i Melodifestivalen. Jag är inte med för att ta hem det, jag tror att jag har vuxit ifrån det. Jag vill bara visa hur bra jag är på det jag gör och hur kul jag kommer ha. Sen får folk rösta med hjärtat och känna om det resonerar med dem eller inte. Det är inte så viktigt för mig. Jag vill bara få vara med i Sveriges största underhållningsprogram.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om att även Eric Saade ska vara med i Melodifestivalen 2021. Tio år tidigare tog Saade hem segern medan Saucedo kom tvåa i tävlingen.

Danny till Saade: ”Go get it, kör!

Hur känns det med en sån duell igen?

– Jag vet inte. Nånting som jag tror att jag lärde mig sist är att inte fokusera så mycket på allt runtomkring. Det tog ganska mycket på mig och jag blev insugen i hela den grejen. Nu blir jag bara glad att gamla deltagare är med igen, det blir nog kul liksom. Om han är med och siktar på Eurovision så känner jag bara: Go get it, kör!

Danny Saucedo har tävlat solo i Melodifestivalen två gånger tidigare, förutom 2011 även 2012 då han åter knep silvret efter Loreens ”Euphoria”. Dessutom har han en bronsmedalj från 2009 tillsammans med gruppen EMD.

Publicerad: 01 december 2020 kl. 07.00

