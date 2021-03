Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Danny Saucedo polisanmäld för ofredande: ”Varför?”

Artisten ovetande – Polisen: Inte inlett förundersökning

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 17.48

ANNEXET. Danny Saucedo kände inte till att han blivit polisanmäld för ofredande.

När han får veta att polisen inte inleder någon förundersökning säger han med ironisk röst:

– Härligt att det finns nån där ute med otroligt mycket rättspatos.

Danny Saucedo, 35, polisanmäldes för tilltaget i tv-rutan, men när Aftonbladet frågar honom känner han inte till anmälan.

– Varför ska nån polisanmäla nåt som nån annan inte ens har gjort, säger han.

När han klottrade en kompis telefonnummer på väggen i sin scenshow i Melodifestivalens första deltävling var han inte förberedd på den uppståndelsen som senföljde.

Hundratals telefonsamtal

Tittare som misstolkat vad han skrivit för nummer överröste en kvinna med telefonsamtal och meddelanden. Redan samma kväll hade hon fått hundratals telefonsamtal.

– Jag tänkte ju att jag bara skulle jävlas med en, men det blev två som jag jävlades med, säger Danny Saucedo inför Melodifestivalens final.

Foto: NILS PETTER NILSSON Danny Saucedo under repetitionerna inför Melodifestivalens final

Foto: Nils Petter Nilsson Danny Saucedo visste inte om att han polisanmälts för telefonnumret som han klottrat i sin scenografi

Danny Saucedo bad den drabbade kvinnan om ursäkt, men en annan privatperson valde ändå att polisanmäla både honom och SVT för tilltaget.

I polisanmälan, som Aftonbladet tagit del av skriver anmälaren: ”Det är ett ofredande mot den aktuella personen” och fortsätter med att också anmäla SVT för medhjälp till brott då kanalen inte tagit bort klippet med telefonnumret från SVT play.

”Dettta är medhjälp till brott. Då brotten är fullbordade finns det inte några ursäkter från de misstänkta”.

Polisen: Hör inte under allmänt åtal

Men hos polisen har man valt att lägga ner ärendet.

– Man har inte inlett nån förundersökning med motiveringen att uppgifterna i ärendet inte ger anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, säger Maria Hållinder, gruppchef på Stockholmspolisen.

Känns det skönt att det är nedlagt?

– Verkligen. Men det är härligt att det finns nån där ute med otroligt mycket rättspatos, säger Danny Saucedo med ironisk röst.

Foto: Nils Petter Nilsson Danny Saucedos hälsning till Eric Saade finns kvar i scenbygget – men inte det uppmärksammade telefonnumret

På lördag går han ut som första artist och tävlar med låten ”Dandi dansa” i Melodifestivalens final. Men kartongväggarna i scenshowen har justerats och under repen inför finalen syns inte längre telefonnumret.

– Ja, jag såg det. Det är inte jag som vill, men det är nån som har limmat över, säger han.

– Så jag kanske skriver till nåt nytt, vi får se. Vi har massor av lådor att busa på, så jag tänker nog skriva lite. Håll ögonen öppna, för jag tänker nog skriva lite meddelanden som är viktiga för mig.

Något du kan hinta om?

– Nej, kanske var jag befinner mig i livet och vad jag vill ha sagt, säger han.

