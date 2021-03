Tusse kan göra ett Johaug-ryck och mosa alla i kväll

Det finns två alternativ.

Antingen gör Tusse en kross.

Eller så får programledarna vänta på de sista rösterna till slutet av april.

Kan det att sluta så?

Njae, det är en gissning.

Risken att få bygga om ansiktet till en fågelholk är stor även i kväll. Varenda ny final är en ny chans att framstå som en idiot. Det hör till.

Men enligt alla rimliga mätinstrument ska Tousin ”Tusse” Chiza få representera Sverige i Rotterdam i maj.

Spelbolagen är eniga om det. Han har en bekväm ledning på Spotify över de andra bidragen. Låten, sången, numret, artisten – allting andas guld.

Att läsa av sociala medier och chattar kan ge en snäv bild av verkligheten, men reaktionerna efter 19-åringens första framträdande vecka tre går ändå knappt att jämföra med de andra bidragen. Det var enda gången i år som en artist fick relativt unisona ryggdunkningar.

Spelar det någon roll? Kanske inte.

Förutom Tusse finns det tre skarpa guldkandidater till

2021 är på många sätt ett undantag. Förutsättningarna att göra ett rikt och levande tv-program har inte varit optimala men tillsammans med tittarna har SVT i alla fall lyckats pressa fram en av de starkaste finalerna på många år.

De som ska vara i final är i final, och resten är där de förtjänar. Förutom Tusse finns det tre skarpa guldkandidater till. Jag kan inte minnas när det hände sist.

Eric Saades mål är sannolikt inte att stanna i en provisorisk tv-studio i Stockholm. Han ska till en hamnstad i Nederländerna. Saade är inte heller nöjd med att ”Popular” slutade trea i ESC för exakt tio år sedan. I år siktar Kattarps MC Hammer högre i ett nummer som får hans tidigare bidrag i tävlingen att likna pruttkuddar.

Under veckans repetitioner har han jobbat så hårt i sin bastuvarma yllekofta att svetten höjt grundvattennivån i Globen-området. Finslipat koreografins elchocker, sprattlat och gjort om.

Alla fyra lär kunna placera sig fint i ESC också, såvida den tävlingen inte prioriterar knas och kuckeliku före pop

The Mamas och ”In the middle” är även med i slutspelet. Fjolårets vinnare går inte att räkna bort. Trions röster glänser mer än deras klänningar. I den konkurrensen kan Dotter och ”Little tot” lite orättvist snubbla några millimeter från mållinjen igen.

Alla fyra lär kunna placera sig fint i ESC också, såvida den tävlingen inte prioriterar knas och kuckeliku före pop.

Ett vanligt år hade var och en kunnat vissla hem segern i Melodifestivalen med ena handen i fickan. Nu blir det svårare.

De andra då? Vilka då? Clara Klingenström lär surfa vidare på vågen som startade i andra chansen och resten har redan fyllt sina uppgifter. De är i final. Grattis och tack så mycket.

Om Tusse inte gör ett Johaug-ryck kan rösträkningen bli lika tajt som förra året när ett ynka poäng skiljde mellan The Mamas och Dotter. Tävlingen börjar som bekant inte förrän de internationella jurygrupperna börjar dela ut sina poäng.

Då faller bilan eller startar raketerna, beroende på vem du är.

FAKTA Larssons spåkula Vinnaren

Tusse. Någon måste alltid vara den stora förhandstippade favoriten, och i år är det hans tur.

Utmanaren

Eric Saade. Hade lika gärna kunnat skriva Dotter här. Eller The Mamas.

Skrällen

Ja, om The Mamas vinner för tredje året i rad är det en skräll. Och Clara Klingenström kan i sin tur gå skräll-långt. LÄS MER

Av: Markus Larsson

