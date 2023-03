Jon Henrik har tävlat i Mello för sista gången: ”Känns i kroppen”

Hyllar svenska folket efter uppträdandet

Publicerad: Mindre än 10 min sedan

Jon Henrik Fjällgren har tävlat för sista gången i Melodifestivalen.

Tillsammans med Arc North och Adam Woods kammade han hem en fjärdeplats i finalen.

– Det finns inte ord för hur tacksam jag är, säger han.

Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods tog hem en fjärdeplats i finalen med bidraget ”Where you are (Sávežan)”, efter att ha tagit emot höga poäng från tittarna.

– Vi mår bra, lite trött men det får man vara, säger Jon Henrik Fjällgren direkt efter tävlingen.

– Vi är också väldigt stolta över det vi har gjort i kväll, fortsätter han.

Adam Woods håller med:

– Vi gick ut med målet att ge ut allt vi kunde, att ge ut så mycket kärlek vi kunde och bara ”connecta” med folk och det känner jag att vi lyckades jävligt bra med. Vi är extremt stolta över varandra och oss själva.

helskärm on Henrik Fjällgren med Adam Woods och Arc North.

Hyllningen till svenska folket: ”Älskar er så himla mycket”

Jon Henrik Fjällgren har tidigare berättat att låten ”Where you are (Sávežan)” handlar om kärleksbandet till dottern, Ella Sáve. Under finalen hade sin familj på plats i Friends arena.

– De sa att de var stolta över mig, det är jättefint att ha dem på plats, säger han.

Bidraget fick låga poäng från den internationella juryn, men höjdes till en fjärdeplats efter rösterna från svenska folket.

– Det var lite på känn hur juryn tänker, men när det gäller svenska folket... de är helt otroliga, det finns inte ord för hur tacksam jag är. Jag älskar er så himla mycket, säger Jon Henrik Fjällgren.

helskärm Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods.

Har gjort Mello för sista gången

Han har tidigare sagt till Aftonbladet att det här blir sista gången som han tävlar i Melodifestivalen.

– Det känns i kroppen att jag har gjort det. Jag är nöjd med det här nu, vi får se vad som händer, om det kommer någon annan som vill framföra ursprungsmusik och jojk, säger han.

För Adam Woods och Arc North är det däremot inte en omöjlighet att vara med i musiktävlingen igen.

– Ingenting är omöjligt. Det här är en fantastisk känsla, jag har sagt att skulle det vara rätt så skulle det vara rätt, säger Adam Woods.

– Bollen är rund, allt kan hända, fyller Arc North i.

Hela resultatet:

1. Loreen: ”Tattoo”, 177 poäng

2. Marcus & Martinus: ”Air”, 138

3. Smash Into Pieces: ”Six feet under”, 112

4. Jon Henrik Fjällgren, Arc North featuring Adam Woods: ”Where you are (Sávezan)”, 81

5. Theoz: ”Mer av dig”, 78

6. Kiana: ”Where did you go”, 76

7. Paul Rey: ”Royals”, 57

8. Mariette: ”One day”, 51

9. Maria Sur: ”Never give up”, 47

10. Panetoz: ”On my way”, 47

11. Nordman: ”Släpp alla sorger”, 44

12. Tone Sekelius: ”Rhythm of my show”, 20