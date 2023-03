Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

SVT om misslyckandet med semifinalen: ”Vi får inte till den”

Anders Wistbacka om Andra chansen-förbannelsen: ”Ska utvärdera upplägget”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

ÖRNSKÖLDSVIK. SVT har gång på gång förändrat Melodifestivalens semifinal.

Nu erkänner projektledare Anders Wistbacka att de har svårt att få det att fungera.

– Vi får inte till den helt enkelt, säger han.

Från ”andra chansen” till ”semifinal”.

Från dueller till att alla möter alla.

Flera gånger under åren har SVT ändrat och skruvat på det som har kommit att kallas för Melodifestivalens sorgebarn.

Programmets projektledare Anders Wistbacka är väl medveten om svårigheterna kring att få semifinalen att fungera.

– Vi får inte till den helt enkelt. Det är väl det enkla tydliga svaret, säger han.

Stora förändringar även i år

Även i år gjordes stora förändringar. Istället för dueller mötte alla tävlande bidrag varandra. De fyra akter med flest poäng från tittarna gick vidare till finalen.

Dessutom redovisades poängen från tittargrupperna för första gången någonsin direkt i programmet.

– Det var för att vi skulle göra det ännu lite mer spännande för tv-tittarna, det var vår tanke helt enkelt.

– Förhoppningsvis fick vi till det nu då. Men vi ska fråga tittarna vad de tycker, säger Wistbacka.

SVT ska utvärdera semifinalen

Han säger att det alltid är en avvägning med vad man ska ta med och inte i sändningen.

– Vad kan man berätta, vad kan man inte berätta? Vad är mest spännande hela vägen? Vill man ha spännande på slutet eller spännande under resans gång? Det är avvägningar. Men jag tycker att vi gjorde rätt beslut, säger han.

Är det så här semifinalen kommer att se ut framöver också?

– Vi kommer att utvärdera efteråt och se, kan vi hitta på något ännu bättre?

Har det någonsin funnits en tanke på att det är en vecka som inte behövs i Melodifestivalen?

– Nej, vi vill köra sex avsnitt, absolut, säger Anders Wistbacka.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går