Artisterna växlar upp – så ska de knipa sista platserna i Mello-finalen

Gör om sina nummer till Melodifestivalens semifinal

Publicerad: I dag 13.11 Uppdaterad: I dag 15.38

Det är deras sista chans att få en plats i finalen.

Då väljer flera artister att sätta in en växel till – och öser på med både eld och nya scenkläder.

– Folk kanske blir lite tagna på sängen, säger Tone Sekelius.

När Tone Sekeluis, 24, enorma trenchcoat på ett ögonblick ska förvandlas till en aftonklänning är den svarta klänningen nu utbytt. Istället stoltserar hon i en iögonfallande röd och glansig festblåsa.

– Tanken var att jag ville ha en uppgradering av numret. Jag kände att göra samma nummer en gång till, visst det är kul, men det är lite vad folk förväntar sig. Det är ändå ett ”moment” när trenchcoaten dras isär och så tror jag att folk då väntar sig lite grann att se det svarta där under, och att folk då kanske blir lite tagna på sängen när det är en röd klänning istället.

Hon skrattar och fortsätter:

– Det är kanske lite överambitiöst men jag är lite överambitiös, och det står jag för!

helskärm Tone Sekelius med den svarta klänningen i sin deltävling...

helskärm ... som nu är utbytt mot en röd blåsa.

helskärm Klänningen i sin helhet.

Även Lisa Miskovsky, 46, har bytt scenkläder. Glittertoppen och kjolen har ersatts av en ännu glittrigare paljettklänning mot svart botten.

– Den här glömde jag hemma faktiskt förra gången. Jag skulle ha två outfits med mig för att vi skulle känna på det när vi kom hit. Men det blev lite stressigt när vi åkte, och jag glömde den här glitterklänningen i förrådet.

Hon är glad för en chans till nu.

– Det här var en gåva från ett fan och en julklapp, som sa ”jag tycker att du verkar vara en så himla fin mamma och en bra person”, och jag fick då välja en klänning och valde den här. Så det blir en liten överraskning för henne.

helskärm Från topp och kjol i deltävlingen ....

helskärm ... till en glitterblåsa i semifinalen.

Cazzi Opeia, 33, har uppgraderat färgerna i sina scenkläder, och dessutom har hon nu förhöjt numret med hjälp av pyroteknik mot slutet.

– Jag kände att det gick så bra förra gången, men jag ville ha något lite annorlunda för att själv känna att det är lite uppgraderat. Det är ingen större anledning egentligen mer än att bara få en lite annan känsla.

helskärm Cazzi Opeia har uppgraderat färgerna i sin outfit inför semifinalen.

helskärm Så här såg artisten ut i sin deltävling.

Även Theoz, 16, intensifierar sitt nummer med pyroteknik. Dels fyrverkerier och så precis i slutet en så stor smäll att journalister på plats under repen nästan flugit av sina stolar.

– De sa precis innan repet till mig att det skulle vara pyro och jag hade inte hört så mycket om att det skulle vara det ens, så jag oroade mig för det här under repet och var lite nervös. Sedan kom det en liten pyro mot slutet och jag tänkte ”det var ganska lugnt”, men i slutet kom ju då värsta smällen, så jag blev också lite överraskad. Men det är kul med lite nytt, säger han efteråt.

helskärm Först kommer det lite pyro...

helskärm ... men mot slutet kommer en explosion som får de flesta i arenan att hoppa till rejält.

helskärm Theoz under torsdagens genrep inför semifinalen.

Danne Stråhed, 65, genomför också en mindre ändring i sitt nummer. Det tidigare svarta pianot är numera en färgexplosion.

– Pianot är målat och det gläder mig, jag tyckte att det var så trist när det var alldeles svart. Jag sa redan från allra första början att jag ville ha flower power-målat, galna färger.

helskärm Från ett svart piano i deltävlingen ...

helskärm ... till en färgexplosion i semifinalen.

Rockbandet Lillasyster har däremot inte valt att genomföra några större ändringar sedan förra veckan, och det har inte heller Anna Bergendahl, 30.

– Vi kommer bara att finjustera, säger hon.

Alvaro Estrella, 41, behåller också sitt nummer som det är.

– Jag är nöjd med numret och det enkla, less is more, och tycker att det ger mycket effekt med eld och dansen och hela känslan. Så jag låter det vara.

Hur tänker du när det är så många andra som genomför ändringar?

– Vi stod där bakom och hörde den där smällen som Theoz har nu, det var högt som fan. Jag tycker att det är snyggt och bra. Men jag är nöjd som det är.

helskärm Alvaro Estrella behåller sitt nummer som det var i deltävlingen.

Publisert: Publicerad: 05 mars 2022 kl. 13.11