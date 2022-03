Jakob Samuel om dottern Cornelias Mello-succé

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Jakob Samuel.

På lördag är det Mello-final och Cornelia Jakobs är en av favoriterna att vinna alltsammans.

Pappa är ingen mindre än tidigare The Poodles-sångaren Jakob Samuel.

– Oavsett hur det går har hon fått sitt genombrott.

Imorgon tävlar din dotter Cornelia Jakobs i Mello-finalen med favorittippade ”Hold me closer”. Hur känns det?

– Det känns fantastiskt. Men det som är mest fantastiskt är att oavsett hur det går i finalen har hon fått sitt genombrott. Det är häpnadsväckande när man har gjort samma resa själv. Men så bra som Cornelia är nu har hon varit länge.

Hur nervös är du?

– Jag är inte särskilt nervös alls faktiskt och jag var inte heller det på delfinalen. När Cornelia berättade att hon skulle tävla med den här låten kände jag direkt hur bra det skulle gå. Givetvis hoppas jag att hon tar hem hela skiten, men det som har hänt för henne som artist… Cornelia har redan fått den plattform hon behöver. Hennes seger är total oavsett. Men jag kommer såklart vara jättenervös när jag sitter i Friends Arena, men just nu känner jag bara tillförsikt.

helskärm Cornelia Jakobs och pappa Jakob Samuel gråter glädjetårar efter första deltävlingen i Melodifestivalen 2022 i Avicii Arena.

Har gjort duett

Hon har ett otroligt utåtagerande sätt på scenen, kommer det från pappa?

– Haha! Som pappa vill man gärna tro det. Men hon har varit med mig i alla olika sammanhang ända sedan hon var liten och hjulade in på scenen som sjuåring och körde ”Sånt är livet”. Cornelia har alltid haft det här naturliga sättet att vara på scenen. Men det var så häftigt att se det nu och jag satt och grät hela tiden.

Blir det en duett för er snart?

– Vi gjorde en duett på min första soloplatta för nästan tio år sedan och hon sjöng fantastiskt redan då. Nu har Cornelia så fruktansvärt mycket och har inte tid med sin gamla pappa. Men vi tycker det är underbart att sjunga ihop.

Du släppte en soloplatta i höstas?

– Jag har ju släppt mycket musik genom åren och då företrädelsevis med The Poodles, men det var skitkul att göra en soloplatta.

helskärm Cornelia Jakobs på scen i Melodifestivalen.

Varit gift i över 30 år

Då saknar du inte The Poodles?

– Nej, men vi hörs då och då och det går också ganska bra för The Poodles eftersom ”Night of passion” är med i den amerikanska tv-serien ”Peacemaker”. Vi har tredubblat våra streams på bara några veckor. Men jag har fullt upp med solomusiken och har också startat ett nytt band som snart släpper en platta. Så jag har inte så mycket tid för att sakna The Poodles. Men jag är evigt tacksam för de underbara åren vi hade.

Du och Fia har varit gifta över 30 år, det är imponerande med tanke på att du bara är 53?

– Jag träffade Fia i Folkets park när hon var 16 år och jag var 17 år. Vi har hållit ihop sedan dess, och det är nästan medaljvarning på det. Det är klart ett förhållande alltid går upp och ner, men det har inte varit svårt med en sådan underbar kvinna som Fia. Jag tackar mina gudar att jag får dela livet med henne.

Vad gör ni på en date night om det nu blir någon sådan?

– Ja, för fan! Det försöker vi ha så ofta vi kan. Sist var vi och käkade på veganska restaurangen Rutabaga på Grand Hôtel och bodde över på underbara Haymarket. Det var supertrevligt att semestra hemma i Stockholm.

Fakta Jakob Samuel Namn: Karl Erik Jakob Samuelsson Ålder: 53 Familj: Frun Fia, fyra barn samt barnbarn. Karriär: Musiker och artist. Tidigare medlem i ”The Poodles”. Satsar nu på solomusik och släppte albumet ”CoExist” i höstas, men har också startat ett nytt band. Läs mer

Publisert: Publicerad: 11 mars 2022 kl. 19.45

