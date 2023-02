Melodifestivalen Bevakningen av Melodifestivalen presenteras av

Wiktorias fiasko – åker ur Melodifestivalen redan i delfinalen

Kände press efter tidigare succéerna

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

LINKÖPING. Tre gånger tidigare har hon tagit sig direkt till final.

Men nu tog det stop för Wiktoria – som fick se sig utslagen i deltävlingen.

– Det är klart att man är besviken, säger hon.

Det blev varken final eller semi. Istället hamnade Wiktoria Johansson, 26, på en femteplats i kvällens tävling och åkte därmed ut.

– Det är klart att man är besviken. Man hoppas ju alltid på att gå vidare, säger hon till Aftonbladet efteråt.

Wiktoria säger att hon aldrig varit så här nervös inför Melodifestivalen tidigare.

Det faktum att artisten alltid har gått vidare till final de tre tidigare gångerna hon har varit med har skapat en stor stress – inte minst från människor runt om kring.

– Jag kände att det är ingen självklarhet. Och alla som pratade med mig, pratade som om det är en självklarhet att ”det är klart att du går vidare”.

Hon fortsätter:

– Jag sa ”men sluta, sätt inte den pressen på mig”.

helskärm Wiktoria.

Kan dröja innan det blir Mello igen

Trots besvikelsen är Wiktoria okej, säger hon.

– Det är fine. Tråkigt såklart, jag hade hoppats på mer, men det är vad det är.

– Jag är nöjd med min insats i alla fall, säger artisten.

Wiktoria har teorier kring varför det inte gick hela vägen med bidraget ”All my life (Where have you been)” jämfört med vinnarlåtarna.

– Min låt kanske inte är lika bred. Det är inte ett nummer som kanske går hem lika mycket.

Om artisten kommer kliva upp på Mello-scenen igen är ovisst. Men det kan dröja.

– Inte än på ett tag i alla fall.

Ska hälsa på pojkvännen

Låten handlade om kärleken till pojkvännen, NHL-spelaren Hugo Alnefelt. Nu planerar hon att åka och hälsa på honom i USA.

– Jag kanske åker nästa vecka då, nu kan jag ju åka direkt eftersom jag inte gick vidare.

Förutom Wiktoria åkte även Uje Brandelius och Eden Alm ut från deltävlingen.

helskärm Wiktoria.

Resultatet i delfinal 2

Till final:

Maria Sur – ”Never give up”

Panetoz – ”On my way”

Till semifinal:

Theoz – ”Mer av dig”

Tennessee Tears – ”Now I know”

Utslagna:

5. Wiktoria – ”All my life (Where have you been)”

6. Uje Brandelius – ”Grytan”

7. Eden – ”Comfortable”