Björn Kjellman stoppas av Sveriges Radio – efter Ica-debuten

Tvingas sluta som som Melloexpert efter 19 år

Han har varit Sveriges Radios Melloexpert i 19 år.

Nu kan Aftonbladet berätta att Björn Kjellman tvingas bort efter beskedet att han tar över rollen som Ica-Stig.

– Det känns som att Björn Ulvaeus lämnar Benny Andersson, säger deppiga parhästen Carolina Norén till Aftonbladet.

Årets Melodifestivalturné är kraftigt förändrad och det är naturligtvis beroende på den rådande coronapandemin. Alla deltävlingar sänds från Stockholm och utan publik.

Det är inte det enda som genomgår en radikal förändring i år. Aftonbladet kan avslöja att Melloexperten Björn Kjellman, som varit expertkommentator i Sveriges Radio med Carolina Norén i 19 år inte får fortsatt förtroende i år. Det är på grund av hans nya roll som Ica-Stig i livsmedelsföretagets reklamfilmsåpa.

Stopp efter Ica-kampanjen

– Vi har kommit fram till att Björn Kjellman inte kommer att vara med som expertkommentator i finalprogrammet. Det sammanfaller alldeles för tätt med årets förmodligen starkaste lanseringskampanj, säger programmets ansvarige utgivare Katarina Svanevik till Aftonbladet och fortsätter:

– Jag tror inte att det var kalkylerat på det sättet, men det sammanfaller alldeles för tätt inpå så det blir svårt att tänka på något annat än ett varumärke under den här perioden.

Foto: SHIMODA MEDIA Björn Kjellman och Carolina Norén.

En som tar emot beslutet med bestörtning är Carolina Norén som alltså skulle firat 20 år som radarpar med Björn Kjellman i etern.

– Jag förstår deras beslut, men samtidigt är jag en människa av kött och blod. Jag är deppig och eftersom både jag och Björn vill göra det här så känns det jobbigt. Jag kan ärligt säga att jag blev ledsen när det blev så här.

Hur kommer det att kännas att sända finalen själv?

– Det kommer kännas tomt när jag tittar på den där tomma stolen. Jag vill inte att någon annan sitter där för det är Björns stol. Jag hoppas att Björn tröttnar på sin roll som Ica-Stig så han kommer tillbaka. Jag är den obotliga optimisten.

Inställt 20 års-jubileum

Ni skulle firat 20 år som expertduo, det är en lång tid?

– Det är jättelång tid. Vi har ju kontakt ändå, vi satt och sms:ade under första deltävlingen och hade synpunkter. Vi brinner ju båda två för det här.

Det känns som att ni har blivit vänner även privat?

– Det är vi absolut. Jag brukar vara hundvakt åt Björns underbara hund Bror som jag har hand om ganska ofta så vi ses kontinuerligt. Det kommer vi naturligtvis att fortsätta göra, men det här är är jättetrist. Det känns som att Björn Ulvaeus lämnar Benny Andersson.

Carolina Norén berättar även att många lyssnare spontant hörde av sig när de fick reda på att Björn Kjellman skulle axla rollen som Ica-Stig.

– Vi har fått jättemånga mail från oroliga lyssnare som undrar vad som händer nu. Det är verkligen jättegulligt och jag hade själv hoppats på 20 år till med Björn.

I ett sms kommenterar Björn Kjellman det faktum att han fått göra sorti från Sveriges Radios Mellobevakning:

”Jag hoppas att jag inte drabbas av abstinens och att jag snart får vara tillbaka bredvid Carolina”.

