Dotter vill adoptera en egen ”Little tot”

”Jag har drömt om att bli mamma sen jag var 17”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 14.58

Foto: NILS PETTER NILSSON Johanna ”Dotter” Jansson repar i nackstöd inför finalen i Melodifestivalen 2021.

ANNEXET. Hon sjunger om sin och sambons framtida barn.

Nu funderar Johanna ”Dotter” Jansson och sambon Dino Medanhodzic på att adoptera.

– Vad är egentligen viktigast, att ett barn som redan finns får en familj, eller det rent egoistiska i att skaffa ett eget barn, säger hon.

Hon kämpar med nacksmärtor inför Melodifestivalens final. Under torsdagen repeterade Johanna ”Dotter” Jansson, 33, med nackstöd efter att ha slängt för häftigt med huvudet utan att först ha värmt upp under ett rep.

Men Dotter tänker inte låta sig stoppas – en gång till.

– Jag tänker att oavsett hur ont jag än har så kommer jag att köra för fullt, säger hon.

Foto: ANDREAS BARDELL Johanna ”Dotter” Jansson är tillbaka i Melodifestivalen 2021

Förra året var det coronapandemin som drabbade henne efter att åratal av slit äntligen hade gett utdelning och hon slutade tvåa i Melodifestivalen. Låten ”Bulletproof” toppade listorna och kalendern var fulltecknad med inbokade konserter.

Tills Sverige stängde ner, nästan direkt efter Melodifestivalens final.

– Jag mådde jättedåligt när det slog till med corona. För första gången i mitt liv hade jag ett helt år fullsmockat med spelningar, det är allt jag någonsin drömt om sen jag startade mitt första band när jag var tio, säger hon.

Alla spelningar ställdes in

– Så det kändes så tragiskt när man fick telefonsamtal efter telefonsamtal, den här ställde in och den här och den här. Det var fett tråkigt och dystert.

Nu har hon tagit sig till final i Melodifestivalen igen, med låten ”Little tot”. Först hade hon inte alls tänkt ställa upp, men så kröp oron sig på.

– Jag vill inte känna att jag var med med ”Bulletproof” och sen glömde alla bort mig och jag försvann. Jag vill visa att jag är här för att stanna. Jag vill visa att jag kan göra mer än bara ett nummer, säger Dotter.

– Man vill ju hålla sig aktuell nu under corona också. Det finns ju nästan ingenstans man kan spela live och visa upp ny musik.

Foto: ANDREAS BARDELL ”Jag har drömt om att bli mamma sen jag var 17”. Dotter sjunger till sitt ofödda barn i ”Little tot”.

I ”Little tot” sjunger hon till sin och sambon och medlåtskrivaren Dino Medanhodzics framtida barn om att ”bli inte som oss”.

– Ja lite så är det. Men inte bara. Jag sjunger till alla barn som växer upp, att inte ta efter som det är nu, med psykisk ohälsa och där mobbningen tar sig vidare från skolgården in i sociala medier och följer med hela vägen hem. Det blir en sån hets, jag märker det från jättemånga som hör av sig till mig, säger hon.

Vill adoptera

Har ni pratat om att skaffa barn också, är det en del av framtiden?

– Självklart pratar vi om det. Vi har varit tillsammans i tio år och vi är båda i 30-årsåldern. Framför allt har vi pratat om det i dessa coronatider när det känns som att varenda människa passar på att ploppa ut en unge, säger hon och skrattar.

– Jag har drömt om att bli mamma sen jag var 17. Men utifrån tankarna som går i låten så kanske man ska fundera över att adoptera också. Vad är egentligen viktigast, att ett barn som redan finns får en familj, eller det rent egoistiska i att skaffa ett eget barn? Sen jag var liten har jag tänkt att jag ska adoptera ett barn från varje världsdel.

