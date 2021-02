Mustasch duckar frågor om ofredandet

Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 20 februari 2021 kl. 08.50

ANNEXET. Mustasch väljer att ducka frågor om domen mot Ralf Gyllenhammar och de senaste dagarnas skriverier.

På en presskonferens efter Melodifestivalens genrep hänvisar de gång på gång till ett uttalande på bandets Facebook-sida:

– Där finns alla svar, säger Ralf Gyllenhammar.

Först skrev han ett inlägg på sin Facebook-sida där han kommenterade domen mot Ralf Gyllenhammar och Aftonbladets publiceringar om hur Mustasch tryckt upp t-shirts för att slå mynt av hur frontmannen dömts för sexuellt ofredande.

Men sen raderade Mustaschs basist Mats ”Stam” Johansson sitt inlägg. Och nu vill han inte säga varför.

– Jag tog bort det, men jag kommer inte kommentera det, säger han på en presskonferens efter Melodifestivalens genrep.

Foto: Peter Wixtröm Mats ”Stam” Johansson, Mustaschs basist, plockade bort sitt Facebook-inlägg

Foto: Peter Wixtröm Ralf Gyllenhammar, Mustaschs frontman

Duckar

Bandet tävlar med låten ”Contagious”, men på fredagskvällen handlade de flesta frågor till bandet om Aftonbladets artiklar om domen och hur SVT uppmanats att stoppa bandet från att tävla i Melodifestivalen.

Men bandet och frontmannen Ralf Gyllenhammar duckar de flesta frågorna.

– Det har varit lite konstigt bara. Vi ska egentligen bara hänvisa till... vi har gjort ett uttalande. Och vi tycker att nu kör vi musik resten av tiden här, eller vad säger ni, säger han och ifrågasätter en reporters följdfråga:

– Vadå tona ner? Vi har gjort ett inlägg på vår Facebook. Det kan man titta på och där finns alla svar.

Avbryter

När en reporter försöker fråga om bandet har haft någon kontakt med den kvinna som utsattes för Ralf Gyllenhammars ofredande avbryter han och upprepar bara:

– Där finns alla svaren.

I uttalandet på Facebook får dock just den frågan inget svar.

– Jag har erlagt dagsböter och då bad jag också vederbörande om ursäkt och nu passar jag på att göra det igen. Ursäkta, förlåt, det var inte meningen att kränka eller ofreda, säger Gyllenhammar i videoklippet på bandets Facebook-sida.

FAKTA Mustaschs och Ralf Gyllenhammars uttalande i sin helhet I ett videoklipp på Mustaschs officiella Facebooksida säger Ralf Gyllenhammar: ”Med anledning av det som skrivits om mig och bandet Mustasch det senaste dygnet så vill vi göra ett förtydligande. Jag är dömd för en händelse som inträffade år 2017. Jag har erlagt dagsböter och då bad jag också vederbörande om ursäkt och nu passar jag på att göra det igen. Ursäkta, förlåt, det var inte meningen att kränka eller ofreda. Vidare så tar hela bandet Mustasch på sig ansvaret för den här fullkomligt vidrigt idiotiska tröjan som vi lät trycka upp. Den fanns ett kort tid i vårat sortiment men är borttagen sedan mycket länge och vi ångrar bittert och djupt att vi ens tryckte upp den här jävla t-tröjan. Sammanfattningsvis, vi har lärt oss mycket på detta och vi fortsätter att lära oss och från och med nu så fokuserar bandet Mustasch på hårdrock, glädje, fest, det som vi är absolut bäst på. Tack och förlåt.” LÄS MER

