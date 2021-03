Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Alvaro Estrella: ”Det är ord som används”

Försvarar låten efter kritiken

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 04 mars 2021 kl. 20.51

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Sexig eller banal?

Alvaro Estrella och låten ”Baila baila” har delat kritikerna – men själv vet han vad han känner på scenen.

–Jag känner mig stolt, hedrad och tacksam. Och lite sexig, säger han och skrattar.

Han rimmar ”mamasita” med ”sweet bonita” och ”tu cosita”. Alvaro Estrellas, 40, Melodifestival-hit ”Baila baila” har fyllts med spanska fraser som kritiserats av musikexperter.

Aftonbladets krönikör Markus Larsson skrev i sin recension inför deltävlingen: ”texten kunde lika gärna vara skriven av Janne Långben”.

Men Alvaro Estrella skrattar bara.

– Alla kommer ha åsikter. De får tycka så, men så länge publiken och Sverige dansar till den, det är största kvittot att den funkar och att det är en bra låt. Sen finns det olika typer av latino-låtar. Du har boleros, riktig reggaeton, du har salsa, det finns så mycket.

Foto: Nils Petter Nilsson ”Känner mig sexig”. Alvaro Estrella om att framföra ”Baila baila” i Melodifestivalen.

Alvaro Estrella är född i Sverige med chilenska föräldrar. När han växte upp pratade föräldrarna bara spanska i hemmet. I sin egen familj, med dansaren Vicky Perez och parets nio månader gamla son försöker han också hålla liv i språket.

– Det blir lite både ock. Om vi inte hittar det spanska ordet så lägger man in det svenska. Och ibland tvärtom. Men vi försöker hålla det spanska levande så att jag och Vicky inte tappar det och så att lillen lär sig också, det är viktigt.

”Det är ord som används”

Men i ”Baila baila”, är det inte bara väldigt mycket klassiska latinopopord som tryckts in i låten?

– Nej, det är ändå ord som används. Mamasita säger man till en snygg tjej, bonita är samma. Det är ord som används, det är inget hittepå. Det läggs in för att få den där känslan, men det är ord som verkligen används.

Foto: Peter Wixtröm Alvaro Estrella på scenen under deltävlingen där han tog sig vidare till Andra chansen i Melodifestivalen 2021

Foto: Nils Petter Nilsson Alvaro Estrella

Vad känner du själv när du sjunger låten?

– Jag känner mig sexig för att vara ärlig. Stolt att få stå där på den här stora scenen, den här folkliga festen och få köra en sån här typ av låt. Att få representera latinosvenskar och få visa den delen av Sverige, med de här rytmerna och känslorna som finns här i Sverige och som finns i hela världen. Så jag känner mig stolt, hedrar och tacksam. Och lite sexig, säger han och skrattar.

Publicerad: 04 mars 2021 kl. 20.51

