Eric Saade och The Mamas går direkt till final

Av: Amanda Hällsten

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 21.15

Uppdaterad: 27 februari 2021 kl. 22.45

Eric Saade och The Mamas går vidare till final i Melodifestivalen fjärde deltävling.

Till Andra chansen går Efraim Leo och Clara Klingenström.

Nu står det klart att Eric Saade med låten ”Every Minute” går vidare till final efter den fjärde och sista deltävlingen i årets upplaga av Melodifestivalen.

– Jag fattar ingenting alltså. För första gången svartnade det i live-tv, jag var så glad att det blev för mycket, säger en överlycklig Eric Saade.

Precis som när de var med och tävlade i Melodifestivalen förra året, går även The Mamas bidrag direkt till final. Det är första gången sedan 2003 som ett vinnarbidrag ställer upp ett andra år i rad.

– Vi är så tacksamma och glada.

De går till Andra chansen

”Best of me” med Efraim Leo och ”Behöver inte dig” med Clara Klingenström går till Andra chansen.

De åker ut

Tess Merkel hamnade på en femte plats. Hon åkter ut tillsammans med Lovad, med låten "Allting är precis likadant" och Sannex med bidraget ”All inclusive” i kvällens Mello-tävling.

Resultat i deltävling fyra

Till final:

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Till Andra chansen:

Efraim Leo - Best of me

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

Femte plats, utslagen:

Tess Merkel - ”Good Life”

Sjätte plats, utslagen:

Lovad - "Allting är precis likadant"

Sjunde plats, utslagen:

Sannex - ”All inclusive”

De är klara för finalen

Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

Anton Ewald - ”New religion”

Dotter - ”Little tot”

Charlotte Perrelli - ”Still young”

Tusse - ”Voices”

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Duellerna i Andra chansen

DUELL 1

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Lillasyster - ”Pretender”

DUELL 2

Paul Rey - ”The missing piece”

Frida Green - ”The Silence”

DUELL 3

Eva Rydberg & Ewa Roos - ”Rena rama ding dong”

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

DUELL 4

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Efraim Leo - ”Best of me”

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 21.15

