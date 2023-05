Mejla Twitter Markus Larsson

Första semifinalen i Eurovision – följ direktrapporteringen

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

Blir det succé – eller platt fall direkt?

Loreens öde avgörs redan i första semifinalen i Eurovision song contest.

Följ liverapporteringen under kvällen – och chatta med Markus Larsson på plats i Liverpool.

Markus Larsson Nå DEL Nu blir det TikTok i publikens byxor och skor.



Markus Larsson Nå DEL Refrängen är ju i alla fall... femininal!



Nå DEL Bästa sångrösten hittills Britt-Marie



Nå DEL Israel bäst hittills om man ser till det musik mässiga! Robin Melin



1 min DEL Juuunikåååårrrn... Anders

Startordningen i Eurovision semifinal 1

1. Norge

Artist: Allessandra

Låt: ”Queen of kings”



2. Malta

Artist: The Busker

Låt: ”Dance (our own party)”



3. Serbien

Artist: Luke Black

Låt: ”Samo mi se spava”



4. Lettland

Artist: Sudden Lights

Låt: ”Aijā”



5. Portugal

Artist: Mimicat

Låt: ”Ai coração”



6. Irland

Artist: Wild Youth

Låt: ”We are one”



7. Kroatien

Artist: Let 3

Låt: ”Mama ŠČ!”



8. Schweiz

Artist: Remo Forrer

Låt: ”Watergun”



9. Israel

Artist: Noa Kirel

Låt: ”Unicorn”



10. Moldavien

Artist: Pasha Parfeni

Låt: ”Soarele și luna”



11. Sverige

Artist: Loreen

Låt: ”Tattoo”



12. Azerbajdzjan

Artist: TuranTuralX

Låt: ”Tell me more”



13. Tjeckien

Artist: Vesna

Låt: ”My sister’s crown”



14. Nederländerna

Artist: Mia Nicolai & Dion Cooper

Låt: ”Burning daylight”



15. Finland

Artist: Käärijä

Låt: ”Cha cha cha”

