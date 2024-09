Christer Björkman gör Eurovision-comeback

Återvänder som tävlingsproducent – tillsammans med ”American Idol”-producenten

Uppdaterad 2023-10-03 | Publicerad 2023-09-11

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Nu står det klart: Christer Björkman återvänder till Eurovision 2024 – och får med sig förra ”American Idol”-producenten Per Blankens.

– Det går inte att tacka nej till Eurovision, säger Björkman.

Snabbversion Christer Björkman återvänder som tävlingsproducent för Eurovision 2024, ihop med ”American Idol”-producenten Per Blankens.

Målet är att korta ner Eurovision-sändningen, något som bekräftas av Blankens.

Rykten om införandet av en ”Andra chansen” i den europeiska tävlingen har avfärdats. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Efter en sejour i USA där han försökte få amerikanerna att förstå sig på Eurovision-konceptet med tävlingen American song contest återvänder Christer Björkman till Europa och Sverige.

Nu står det klart att han blir tävlingsproducent för Eurovision i Malmö 2024.

– Det går inte att tacka nej till Eurovision, det är the mothership, säger Christer Björkman och skrattar.

expand-left helskärm Per Blankens blir tv-producent och Christer Björkman tävlingsproducent för Eurovision i Malmö 2024

Blankens: ”Är VM i tv”

Tv-producent för Eurovision blir Per Blankens, som tidigare under flera år varit producent för amerikanska ”Idol” och just nu producerar samma talangtävling för TV4.

– Eurovision är VM i tv, jag har kollat i alla år. Det är en spännande tävling och nu också med bra låtar som lever kvar efter att kvällen är slut. Det är uppesittarkväll i ordets rätta bemärkelse, säger han.

Blankens producerade också Melodifestivalen 2006 och 2007 och både han och Christer Björkman ser fram emot att arbeta ihop igen.

– Vi kollade med honom redan inför 2016, men då var han fast i USA så då blev det inget, det ska bli skitkul att jobba ihop igen, säger Björkman.

Han kommer att kombinera arbetet som tävlingsproducent med att fortsätta utveckla en sydamerikansk Eurovision-version.

– Vi är djupt inne i den planeringen och just den här perioden, mars till maj, får jag bara blunda och tuta och köra och låtsas som att det kommer gå bra. det kommer bli väldigt hektiskt och intensivt, men med lite bra planering så ska det gå.

expand-left helskärm Christer Björkman

Målet: Korta Eurovision-sändningen

Björkman befinner sig i Berlin för möten med Eurovision-arrangören EBU. Under tisdagen är det tänkt att Björkmans och Blankens nya roller ska presenteras både för referensgruppen som är tävlingens högsta beslutande organ, och för samtliga länders delegationschefer som är på plats för att delta i en workshop om tävlingen.

I juni kunde Aftonbladet avslöja att den svenska produktionen, med exekutiva producenten Ebba Adielsson i spetsen, vill korta Eurovision-sändningen med upp till en timme.

Att det står högt på agendan bekräftas av Per Blankens:

– Ja, vi ska inte göra den längre i alla fall. Men sen kan det ju finnas sina skäl till varför tävlingen är så lång, man ska hinna samla in och sammanställa alla publika röster. Men det blir sent för de som bor österut och även för oss som bor i centrala Europa, så programmet har allt att vinna på att göras kortare, men utan att snuttifiera eller bara riva av det.

expand-left helskärm Melodifestivalen 2021. Genrep inför finalen. Programledarna Måns Zelmerlöw och Christer Björkman i mellanakten.

Skrattar åt Andra chansen-ryktet

Ett annat rykte som cirkulerar bland Eurovision-fansen är att SVT funderar över att införa någon form av Andra chansen även i den europeiska tävlingen.

– Jag har inte hört talas om det alls så det kan jag inte kommentera, det är inget jag känner till, säger Per Blankens.

Christer Björkman skrattar när han får höra talas om ryktet:

– Hahaha nej, det tror jag inte riktigt är vad vi strävar efter. Vi har ett format som är väldigt bra och levande och många av de stora förändringarna skedde 2013 och 2016 i tonalitet och med röstningen. Jag tycker inte att det behövs massa justeringar just nu. Det vi ska jobba med är att försöka göra en tajt sändning, effektiv bra tv som inte drar ut allt för mycket på tiden. Det är vårt stora mål.