Hen vinner i kväll

Hanna Ferm och Victor Crone går till final

avFanny Westling

Publicerad: 22 februari 2020 kl. 18.16

MALMÖ. I kväll är det dags för Hanna Ferm att sopa banan. I alla fall om man ska tro spelbolagen.

Men vem som får åka till andra chansen är inte riktigt lika självklart.

Ända sedan Melodifestivalsturnén rullade igång för fyra veckor sedan har oddsmakarna haft Hanna Ferm, 19, som favorit. Oddsen har varit låga både för att hon ska vinna sin egen deltävling, men också för att ta hem hela kalaset i Friends arena.

Inför den fjärde deltävlingen i Malmö har inte det ändrats. Den som spelar på att Hanna Ferm ska vinna i kvällens semifinal med låten ”Brave” kan inte räkna med några stora pengar utan får mellan 1,03 och 1,1 gånger pengarna enligt oddsjämförelsesajten Eurovisionodds.

Med sig till Friends arena tar hon troligtvis Victor Crone, 28, som ställer upp med låten ”Troubled waters”. Crone kan redan räkna hem en del Eurovision-erfarenhet, då han tävlade för Estland med låten ”Storm” förra året.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD La di da di da, sjunger Hanna Ferm i sin låt ”Brave”. Trallandet har uppmärksammats av flera kritiker, en slinga som sätter sig direkt på hjärnan - en riktig popdänga.

Sjukdom slog till hårt

Innan Mello-veckan i Malmö drog i gång siade spelbolagen att duetten ”Surface” som framförs av Simon Peyron, 26, och Ellen Benediktson, 24, skulle gå vidare till andra chansen.

Men någonting som de tar in i bedömningen när de sätter sina odds är Melodifestivalklubbens publikundersökning, som genomförs efter fredagens genrep. I går frågades nästan 1000 personer vem deras favorit var, och då kom Simon Peyron och Ellen Benediktson sist.

Men duetten har haft en hård vecka. Ellen har varit så sjuk att hon mimat på flera repetitioner och efter gårdagens genrep kom dök hon inte ens för att möta pressen.

Hur hennes sjukdomstillstånd påverkade framförandet på genrepet är svårt att säga. Simon Peyron tror på att det kommer sitta i morgon, men i nuläget tror inte oddsmakarna att duetten kommer ta sig vidare.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD/AFTONBLADET Simon Peyron föll i gråt under gårdagen, då han tyckte synd om sin duettpartner Ellen Benediktson har fått kämpa mot en sjuk hals under veckan som gått.

De går till andra chansen

”I am the fire burning desperatley, but your controlling me.”

Få människor undgick superhitten ”Release me” från 2007 med bandet Oh, Laura. I kväll får vi se och höra rösten bakom succén, nämligen Frida Öhrn, 40. Nu står hon själv på scen i den färgsprakande ”We are one”. Spelbolagen är rätt säkra på att detta kommer räcka till andra chansen.

Vem som kniper den sista andra-chansen-biljetten står troligen mellan William Stridh, 22, som uppträder med ”Molnljus” och Jakob Karlberg, 25, med ”Om du tror att jag saknar dig”.

Höga odds på veteranen

Sex dansare bildar en bil på scen när Nanne Grönwall, 57, tar sig an scenen med ”Carpool Kareoke”. Det har gått 22 år sedan mellosuccén ”Avundsjuk”, men denna låt verkar inte få samma genomslag.

Vissa spelbolag ger 40 gånger pengarna till den som satsar på att hon vinner i kväll, och till och med mellan 200–300 gånger pengarna om man sätter en slant på att hon skulle vinna i Friends arena i Solna.

