Glädjebeskedet: Paul Rey frisk – kan tävla på lördag

Magsjuka riskerade att stoppa artisten från Melodifestivalen

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 04 mars 2021 kl. 12.09

Efter magsjukan: Paul Rey är tillräckligt frisk för att kunna tävla i Melodifestivalen.

– Han mår bättre och kommer kunna vara med på repetitionerna på fredag, säger hans presskontakt Camilla Bjering von Zweigbergk.

Paul Rey, 28, låg däckad i feber och frossa och riskerade att missa Melodifestivalens Andra chansen-sändning på lördag. I stället planerade SVT att sända hans framträdande från sin deltävling.

Men nu står det klart att Paul Rey har blivit så pass frisk att han kommer att kunna lämna sjuksängen i Malmö och resa till Stockholm för att stå på scenen på lördag.

– Han mår bättre och kommer kunna vara med på repetitionerna på fredag. I morse hade han varit feberfri i 30 timmar, säger hans presskontakt Camilla Bjering von Zweigbergk.

Kravet från SVT har varit att han skulle vara symtomfri i 48 timmar och det kommer han att ha varit när han på fredagsmorgonen reser till Stockholm.

Det innebär att han bör kunna genomföra såväl fredagens dagrepetitioner som båda genrepen, på fredagskvällen och lördagseftermiddagen. Och framför allt kan han ställa sig på scenen för att i direktsändning framföra sin ”The missing piece” som står i duell mot Frida Greens ”The silence” och tävlar om en plats i Melodifestivalens final.

– Det stämmer att Paul Rey kommer kunna tävla på lördag. Han har varit feberfri i över 30 timmar och ikväll har han varit symptomfri i 48 timmar. Han kommer även att genomföra genrepet på lördag, säger Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson.

Foto: Lotte Fernvall Paul Rey på Melodifestivalens scen under den första deltävlingen där han tog sig vidare till Andra chansen.

Publicerad: 04 mars 2021 kl. 12.09

