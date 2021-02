Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Därför ändrades Saade- och Danny-piken efter sista genrepet

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 27 februari 2021 kl. 20.37

Uppdaterad: 27 februari 2021 kl. 21.47

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Sannex Saade- och Danny-blinkning höll på att slå fel.

Bara timmar före kvällens sändning tvingades bandet panik-ändra sitt nummer.

– Det är inget man gör bara så där, säger en person med insyn.

Sannex tvingades panikändra sitt nummer bara timmar före sändning.

Under Melodifestivalens repetitioner har en muskulös man synts på led-skärmarna med två tydliga tatueringar på sina biceps: namnen Saade och Danny.

– Tanken är väl bara att de är så jäkla bra så de kan få vara med på varsin muskel, sa Sannex sångare Andreas Olsson, 38, efter genrepet.

Men när Sannex väl stod på scenen inför omkring 3 miljoner tv-tittare på lördagskvällen var den muskulösa mannen med tatueringarna borttagen.

Under textraderna: ”Och du tar en PT, Jag tar en GT” syns nu texten ”PT” vid ett tillfälle och vid ett annat en helt annan muskulös man, utan Danny- och Saade-tatueringar

Nu kan Aftonbladet avslöja anledningen.

Foto: Jimmy Wixtröm Den muskulösa mannen är borta i sändningen

Och det har inget att göra med blinkningen till Sannex konkurrenter.

Efter lördagseftermiddagens genrep nåddes Sannex team av informationen att den muskulösa mannen är en verklig person, inte som de tidigare antagit, en datoranimerad illustration, fri för användning.

Den muskulösa mannen som synts under Melodifestivalens repetitioner är den bosniska bodybuildern, fitnessmodellen Sadik Hadzovic som har 3,4 miljoner följare på Instagram.

Och varken SVT eller Sannex skivbolag hade inhämtat tillstånd att få använda Hadzovics ansikte i sändningen av Sveriges största tv-show.

När det här gick upp för Sannex team insåg de att de måste panikändra i scenshowen.

– Att ändra i innehållet på led-skärmarna i Melodifestivalen är inget man gör bara så där. Det här materialet lämnades till SVT för länge sen. Nu blev en i Sannex team tvungen att försöka hinna ändra om allt på bara några timmar, säger en person med god insyn.

Nu har man i stället lagt in texten ”PT” och vid en annan sekvens en annan muskulös man, en bild som Sannex team säkerställt att de har rätt att använda.

Foto: Jimmy Wixtröm Under repetitionerna har en bild av fitness-profilen Sadik Hadzovic använts i Sannex nummer.

