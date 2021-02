Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

”Babsan” vansinnig under repet – dansare dök upp i fel kläder

Av: Anna & Hans Shimoda

Publicerad: 12 februari 2021 kl. 06.55

Uppdaterad: 12 februari 2021 kl. 08.04

Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson fick i uppdrag att skapa kläder till Eva Rydbergs och Ewa Roos nummer i Melodifestivalen.

På repet dök dansarna plötsligt upp i helt andra kläder – något han chockat ifrågasatte.

– Christer Björkman skrek ”fan vad barnsligt, ta det lugnt nu och lägg ner”, säger Lars-Åke Wilhelmsson.

Under torsdagen genomfördes rep inför lördagens andra deltävling i Melodifestivalen. I startfältet finns bland andra veteranduon Eva Rydberg och Ewa Roos som framför bidraget ”Rena rama ding dong”.

Duon går ut som startnummer sju så efter en lång dag skulle de äntligen få framföra sitt nummer i kläder designade av Lars Åke ”Babsan” Wilhelmsson. Men då visade det sig att de fyra bakgrundsdansarna hade nya kläder, inte de som Lars Åke Wilhelmsson hade låtit sy upp.

I ett inlägg på Facebook som han publicerade sent på torsdagskvällen så uttrycker han sin frustration.

”Idag blev det en överraskning, i alla fall för vårat gäng. Tre minuter innan Eva och Ewa skulle upp på scenen står de 4 dansarna på scen i kostymer varken jag, låtskrivare eller Rydberg och Roos hade sett”, skriver han bland annat och avslutar med hashtaggen #överkörd.

Foto: JERKER IVARSSON Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson.

”Det här är katastrof”

När Aftonbladet når Lars-Åke Wilhelmsson är han upprörd.

– Det här är katastrof, jag är fortfarande i chock. Det är så konstigt att de inte har talat om att de har tagit in en stylist. Det är precis som att de inte vågar prata med oss.

Lars-Åke Wilhelmsson förklarar att han fått i uppdrag att sy upp kläder åt dansarna.

– Jag har fått beställning av producenten att sy upp kläder dansarna som skulle matcha artisterna. När jag såg dansarna så frågade jag vad det var för kläder. Sedan kommer Christer Björkman och skriker ”fan vad barnsligt, ta det lugnt nu och lägg ner”. Vad då lägg ner? Jag har jobbat i fjorton dagar med dansarnas kläder. Vad är det här?

Foto: Peter Wixtröm Ewa Roos och Eva Rydberg.

”Är jättetråkigt”

Fick du någon förklaring?

– De sa att de hade planerat det här numret i månader. Jag tror knappast de skulle säga till Danny och hänga fram andra kläder till hans dansare. Det skulle inte gå att göra så här med de andra artisterna som har eget team med sig, men det här är för att det är Eva och Ewa. Tanterna kan de köra med, liksom.

Vad tycker Eva Rydberg och Ewa Roos?

– De blev helt chockade. De undrade också vad det här var för någonting. De hade aldrig sett de där kläderna. De undrade om det inte skulle vara Lars-Åkes kläder.

Karin Gunnarsson, tävlingsproducent för Melodifestivalen, låter hälsa:

”Det är jättetråkigt att Lars-Åke känner så här. Vi får reda ut det här missförståndet med honom”.

Aftonbladet söker Christer Björkman.

