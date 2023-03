De går vidare till final från semifinalen i Melodifestivalen

Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

ÖRNSKÖLDSVIK. Nu står det klart vilka fyra bidrag som ansluter till finalen i Melodifestivalen.

Nordman, Theoz, Kiana och Mariette kniper de sista platserna.

Det innebär att Elov & Beny, Victor Crone, Tennessee Tears och Melanie Wehbe åker ut ur tävlingen.

Det blir Nordman, förhandsfavoriten Theoz, Mellos yngsta deltagare Kiana och och veteranen Mariette som går vidare direkt till finalen i Stockholm.

Theoz: ”Hela jag satt och skakade”

Theoz är den yngsta Mello-deltagaren i årets tävling som gått till final flest gånger, säger Linda Bengtzing i SVT:s eftersnack.

– Jag vet inte vad jag ska säga för att jag är så glad, jag är i chock tror jag, säger han till SVT.

För Aftonbladet berättar han om känslan i green room.

– Väldigt nervös, hela jag satt och skakade här. Jag är skitglad att jag har gått vidare, jag är jättetacksam. Fruktansvärt mycket känslor kommer till en, säger han.

Han kommer fira finalplatsen med familjen som har åkt upp till Örnsköldsvik från Linköping för att stötta honom.

Kiana: ”Det är så galet”

Kiana är årets yngsta deltagare i Melodifestivalen, som under förra deltävlingen fyllde 16 år.

– Jag känner mig superglad, tacksam och jättetaggad, säger hon.

För att ladda upp inför finalen kommer hon vila och försöka återhämta sig, efter att hon har haft en del röstproblem under veckan.

– Det är så galet, det var liksom deltävling, semi och nu ska jag vara med i finalen, säger hon.

Nordman: ”Kan inte bli roligare”

Det var folkrockduon Nordman som knep förstaplatsen i kvällens semifinal med allra flest poäng under kvällen.

– Det kan inte bli roligare, nu steppar vi upp ett steg, säger de.

– Det är rörande på något sätt, säger Mats Wester.

Mariette: ”Satt som på nålar”

Mello-veteranen Mariette tog den sista finalplatsen. Det blir hennes femte finalplats i tävlingen. Hon tackar publiken och tittarna för den kärlek hon har tagit emot.

– Jag vill bara putta tillbaka allt ni ger mig, det var fantastiskt att få göra det här, säger hon.

För Aftonbladet berättar hon om känslan i green room under röstningen.

– Jag satt som på nålar här, så skönt, men så jobbigt att vänta, säger hon.

De åker ur tävlingen

Det innebär att Elov & Beny, Victor Crone, Tennessee Tears och Melanie Wehbe åker ut ur tävlingen.

Countryduon Tenessee Tears slutade på en femteplats och epadunk-duon Elov & Beny kom sist i semifinalen.

Alla bidrag som tävlar i finalen

Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods – ”Where You Are (Sávežan)”

Tone Sekelius – ”Rhythm of my show”

Maria Sur – ”Never give up”

Panetoz – ”On my way”

Marcus & Martinus – ”Air”

Paul Rey – ”Royals”

Loreen - ”Tattoo”

Smash Into Pieces - ”Six feet under”

Theoz - ”Mer av dig”

Mariette - ”One day”

Nordman - ”Släpp alla sorger”

Kiana - ”Where did you go”

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går