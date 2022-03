Lisa Miskovsky: Jag bor ju i skogen

Missade hela uppståndelsen där tv-tittarna ifrågasatte att hon inte gick direkt till final

Tittarna rasade över Lisa Miskovskys missade finalplats.

Själv märkte hon inget av uppståndelsen.

– Jag hade faktiskt ingen aning om att det blev en sån grej, säger hon.

Det tog flera dagar innan Lisa Miskovsky, 46, insåg att tv-tittare ifrågasatte resultatet efter att hon gått miste om en finalplats med bara en poäng, poäng som dessutom aldrig visades för tittarna i sändningen av Melodifestivalens tredje deltävling.

– Alltså jag bor i skogen, jag träffar typ inget folk. Det är inte som att vara här i en storstad där alla snackar om det och debatterar. Så jag hade faktiskt ingen aning om att det blev en sån grej, säger hon.

"Jag hade faktiskt ingen aning om att det blev en sån grej". Lisa Miskovsky om uppståndelsen efter deltävlingen där hon missade en finalplats.

”De var som uppvarvade”

Till slut var det en granne som stack till henne en tidning och hon förstod att irritationen låg i luften även på hemmaplan utanför Umeå.

– Ja, haha de var som uppvarvade, men det var det enda som hände liksom.

– Det var flera dagar senare. jag var bara så himla glad och tänkte faktiskt lite på den här klänningen som jag hade glömt hemma och att jag nu skulle få visa den. Så jag är jätteglad över att vara här, säger hon om att nu tävla i semifinalen.

Lisa Miskovsky i sina nya scenkläder inför Melodifestivalens semifinal.

”Ett enormt kvitto”

SVT har flera gånger konstaterat att röstningen gått rätt till.

– När rösterna kommer in så sker det i ett slutet system. Vi går inte in och gör nån manuell handpåläggning eller tar siffror från ett system och skriver in dem i nåt annat. De går från tittaren, den som röstar, rakt ut i tv, har Melodifestivalens projektledare Anette Brattström sagt.

Lisa Miskovsky tar uppståndelsen och tittarnas starka reaktioner som ett kvitto på att många gillat hennes låt.

– Jag måste säga det, att man är inte alltid så himla säker på sig själv. Man gör den musik man själv gillar, men man är ju ändå osäker, jag vet inte om nån annan gör det, så det var ett enormt kvitto, säger hon.

Lisa Miskovsky tävlar med låten ”Best to come” i Melodifestivalens semifinal.

