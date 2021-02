Tävlingen är redan avgjord - men kaoset var ett av årets bidrag

The Mamas och Eric Saade gick till final.

Men mellanakten vann.

Bilden börjar sakta att klarna.

Tusse är och blir den självklara favoriten i finalen.

The Mamas och Eric Saade ställde upp med starka låtar och nummer. De var så långt före resten att andra chansen-rösterna blev rätt ointressanta.

Det kan fortfarande hända rätt mycket i andra chansen, men det är knappast där som årets vinnare gömmer sig. Det här är inget Robin Stjernberg-år.

En lustgas som ger tävlingen liv

När de internationella jurygrupperna börjar fördela sina röster om två veckor kan man se ut som en fågelholk igen. Det har hänt förr.

Men inget annat bidrag har fått samma respons och genomslag som Tusse och ”Voices” i år.

Tävlingen börjar nästan kännas avgjord.

Men de viktigaste artisterna var som vanligt programledarna.

Kunde Per Andersson och Pernilla Wahlgren gräva upp programmet ur den djupa och trista grav som Timbuktu och hans vänner skottade igen förra helgen?

Svaret var ja.

Andersson och Wahlgren är perfekta för uppgiften, skolade i en bred och svensk underhållningstradition sedan de lärde sig att gå. Det är rätt underligt att duon aldrig har lett Melodifestivalen tillsammans förut.

Andersson kan inte spåra ur i sina vildaste improvisationer och påhitt. Melodifestivalen är ett familjeprogram, med allt vad det innebär.

Men ibland blixtrade den hysteriska och skickliga clownen som bland annat testar viner på Instragram och känner doften av spinnaken, kräkreflexen och filmen ”Poliskolan 6”.

När Anderssons energi krockar med Wahlgrens rutin och tajming bildas det lustgas som ger tävlingen liv och underhållning. Hellre toalettstolar som skjuter konfetti och schlagertokiga familjer än en version av ”Flickan och kråkan” i barock peruk.

Bästa mellanakten sedan Schyffert

Duon krönte sin medverkan med den bästa mellanakten sedan, tja, Henrik Schyffert gick upp på scenen och sågade hela programmet i tusen bitar 2016.

Knockade barn, en Pernilla Wahlgren som sjunger sönder halsen upp och ner, en mycket buskischockad Per Andersson och ett ”tillfälligt avbrott” var precis vad Melodifestivalen behövde.

Kaoset var ett av årets bidrag. Tyvärr gick det inte att rösta på det.

En bra inramning lär behövas under den relativt poänglösa andra chansen. Att tippa vilka som går vidare nästa vecka är lite som att gissa vem som blir nia i skidskytte.

Och finalen?

Ingen behöver nämna den självklara favoriten igen.

Ledtråd: det är inte ”Baila baila”.

FAKTA Larssons läckraste The Mamas och Eric Saade. Rätt låtar vann. Larssons varning

Tusse. Kan någon eller något hinna i kapp honom?

Resultat i deltävling fyra

Till final:

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Till Andra chansen:

Efraim Leo - Best of me

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

Femte plats, utslagen:

Tess Merkel - ”Good Life”

Också utslagna:

Lovad - "Allting är precis likadant"

Sannex - ”All inclusive”

De är klara för finalen

Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

Anton Ewald - ”New religion”

Dotter - ”Little tot”

Charlotte Perrelli - ”Still young”

Tusse - ”Voices”

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Duellerna i Andra chansen

DUELL 1

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Lillasyster - ”Pretender”

DUELL 2

Paul Rey - ”The missing piece”

Frida Green - ”The Silence”

DUELL 3

Eva Rydberg & Ewa Roos - ”Rena rama ding dong”

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

DUELL 4

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Efraim Leo - ”Best of me”

