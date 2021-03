Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

SVT:s miss tvingade Alvaro Estrella att göra om sitt genrep

Specialeffekten funkade inte – sjöng framför grön vägg

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 23.11

Uppdaterad: 05 mars 2021 kl. 23.41

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Alvaro Estrella tvingades göra om sitt genrep efter SVT:s miss.

Väggen som ska skifta färg bakom honom lyste illgrön genom hela numret.

– Det blev en liten omkörare, det var tydligen nåt strul med väggen, säger han efter genrepet.

Alvaro Estrella, 40, fick beskedet direkt efter att han klivit av scenen. Han blev tvungen att göra om sitt genrep på grund av SVT:s tekniska miss.

– Det var tydligen nåt strul med väggen, men jag märkte inte av nånting, jag var så inne i numret. Men jag fick köra igen, säger han på den efterföljande presskonferensen.

Foto: Jimmy Wixtröm Alvaro Estrellas specialeffekt strulade på genrepet, väggen lyste illgrönt istället för att projicera olika färger.

Specialeffekten fungerade inte

I scenografin till låten ”Baila baila” har Alvaro Estrella en specialeffekt där en vägg bakom honom ska skifta färg genom hela numret, men under genrepet lyste den kontant illgrönt.

– Vi hade lite tekniska problem med en koppling som inte funkade. Han har ju en kromaki-effekt som inte funkade som den skulle. Vi insåg det ganska snabbt och sen fick han köra om nu efteråt för att vi i produktionen skulle säkerställa att det fungerade vilket det gjorde nu, säger Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson.

Foto: Jimmy Wixtröm Illgrön vägg. Alvaro Estrella fick sjunga om på grund av tekniskt strul.

Foto: Jimmy Wixtröm Karin Gunnarsson, Melodifestivalens tävlingsproducent

Kan få sjunga om i direktsändningen

Om samma sak händer under morgondagens direktsändning kan Alvaro Estrella, eller någon annan artist som råkar ut för tekniskt strul, få möjlighet att sjunga om sin låt.

– Om något har varit så väsentligt felaktigt i numret att det har påverkat tittarnas omdöme om numret, då finns det fog för omspel, säger Melodifestivalens projektledare Anette Brattström.

Ett alternativ är att man istället lägger in en förlängd snabbrepris, något som också testades under genrepet.

– I det fallet kan vi inte snabbreprisera det som är felaktigt utan då använder vi oss av tidigare bandat material, säger Anette Brattström som konstaterar att det tekniska strulet innebar en hel del merarbete.

– Det har varit en hektisk kväll.

Foto: Jimmy Wixtröm Anette Brattström, Melodifestivalens projektledare

Fick springa

Under fredagens genrep fick Alvaro Estrella vänta tills repetitionen var avslutad innan han fick gå upp på scenen igen och sjunga om.

– Jag fick göra det precis nu, så jag sprang hit. Jag är lite halvsvettig på grund av det. Det känns bra att jag fick göra om det, säger han på presskonferensen.

Han känner inte att strulet kommer påverka honom inför lördagens Andra chansen-sändning.

– Jag blir inte orolig alls. Det var inget som påverkade mig när det hände nu, jag är så inne i det jag gör, säger han.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 23.11