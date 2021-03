Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Arvingarna tvingades repa om

Tekniska problem drabbade kvartetten under Melodifestivalens genrep

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 00.25

ANNEXET. Arvingarna var nöjda med sitt rep – då fick de veta att de skulle tvingas sjunga om.

Ett tekniskt problem gjorde att tv-kamerorna inte funkat som de skulle.

– Det är svårt att ladda om fullt, säger Casper Janebrink efteråt.

De internationella jurygrupperna gör sina bedömningar baserade på framträdandena under fredagskvällens genrep. Därför tvingades Arvingarna att sjunga om efter att ha drabbats av ett tekniskt strul.

– Det var ett tekniskt problem med våra kameror. Det är extremt ovanligt och kommer förhoppningsvis inte hända igen, säger Melodifestivalens tävlingsproducent Karin Gunnarsson.

Foto: Magnus Sandberg Arvingarna tvingades sjunga om under Melodifestivalens genrep

Foto: Magnus Sandberg Arvingarna fick försöka ladda om i kulissen i väntan på att sjunga om

Tvingades försöka ladda om

Arvingarna hade själva inte märkt av något på scenen. De var nöjda när de sjungit färdigt, men fick då beskedet att de skulle tvingas sjunga om sin låt.

– Vi fick veta det vid sidan om scenen så vi bara väntade in att det var dags att kliva upp igen. VI laddade upp med lite vatten och sen får man mentalt försöka kasta det som redan varit och köra på det igen, säger Casper Janebrink, 51, efter genrepet.

Men de var inte helt nöjda över att behöva göra om framträdandet efter sin första urladdning.

– Jag hade lite mer gnista i första, säger Lars ”Lasseman” Larsson, 49.

– Det är svårt att ladda om fullt, så jag håller nog med Lasseman att första kändes bättre, säger Casper Janebrink.

Foto: Magnus Sandberg Arvingarna på scenen under Melodifestivalens genrep

Mikrofonen inte påslagen

För Arvingarna är det inte första gången de tvingats sjunga om efter tekniska problem i Melodifestivalen. 1999 tävlade kvartetten med låten ”Det svär jag på”. Men under sändningen kunde tv-tittarna inte höra Casper Janebrinks sång.

Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM Kasper Janebrinks mikrofon fungerade inte när Arvingarna tävlade i Melodifestivalen 1999 med låten ”Det svär jag på” skriven av Lena Philipsson och Torgny Söderberg.

– Jag märkte ganska snabbt att min sång inte hördes. Jag började tappa bort mig i numret och de andra började titta på mig. Det visade sig att min mikrofon inte var påslagen eller att batterierna var slut, säger Casper Janebrink.

– Det var lite speciellt får den låten började med att vi började sjunga alla fyra unisont för att sen gå över i stämmor så det var inte uppenbart direkt att lead-sången inte hördes, säger Kim Carlsson.

Då fick bandet sjunga om sin låt efter att alla tävlande framfört sina bidrag.

– Då kändes det skitgött att få chansen att göra om, säger Casper Janebrink.

