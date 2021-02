Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 20 februari 2021 kl. 14.49

Uppdaterad: 20 februari 2021 kl. 16.07

ANNEXET. Hon satsar egna pengar för att tävla i Melodifestivalen.

Nu hoppas Charlotte Perrelli också på äldsta sonens stöd – efter hans sågning sist hon tävlade.

– Han sa: ”Ingen kommer rösta på dig, men det fattar du va? Alltså ingen!”, barn är så jäkla ärliga, säger hon och skrattar.

Hon satsar på modernt glammig lyx på scenen och beskriver sin tävlingslåt ”Still young” som en ”Hero” för 2021, pop med schlagerkänsla.

Men i ryggen har Charlotte Perrelli, 46, också fiaskot när hon senast tävlade i Melodifestivalen. Och äldsta sonens hårda ord. 2017 kom hon sist i sin deltävling med den visinfluerade ”Mitt liv” som hon själv kompade med gitarr på scenen:

– Han sa: ”Du är helt dum i huvet som ställer upp med det här, bara så du vet. Ingen kommer rösta på dig, men det fattar du va? Alltså ingen!”. Barn är så jäkla ärliga, säger Perrelli och skrattar.

”Ibland gör man saker för sig själv”

– Jag bara: ”Angelo, jag hör vad du säger, jag förstår att jag inte kommer vinna, men ibland gör man inte saker för andra. Ibland gör man saker för sig själv”. Och det var viktigt för mig att visa den sidan.

Med ”Still young” har hon däremot fått sonens godkännande.

– Nu säger han att han tycker att det är bra, att det kommer passa min publik. Och jag känner mig rätt trygg i det. Det är inte hans stil så klart, men han lyssnar inte på nånting som vi lyssnar på du och jag, säger hon och skrattar.

Foto: Peter Wixtröm Charlotte Perrelli repar inför Melodifestivalen 2021

Foto: Peter Wixtröm Charlotte Perrelli på Melodifestivalens scen under repetitionerna i Annexet

Charlotte Perrelli satsar egna pengar för att få till den scenshow hon vill ha.

– Man får alltid skjuta till lite. Men jag tror inte i år... alltså man vet inte förrän spektaklet är över, allt beror på om man går vidare eller åker ut. Man har ingen aning om hur mycket det blir, säger hon.

Satsar egna pengar: ”Överkomligt”

Men tack vare att alla deltävlingar är i Annexet i år blir hennes budget lägre jämfört med tidigare år.

– Det är ju inga resor och boenden, vi bor hemma allihop. Så pengarna läggs egentligen bara på kläder och lite teknik. Det blir inte svinmycket. Allt är ganska överkomligt tycker jag.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Charlotte Perrelli 2017.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Charlotte Perrelli satsar egna pengar på sitt Mello-framträdande: "Ganska överkomligt"

Perrelli, som vunnit Melodifestivalen två gånger tidigare, 1999 med ”Tusen och en natt” och 2008 med ”Hero”, känner av tävlingsnerverna.

– Jag är livrädd, för det är ju tävling och det är alltid läskigt. Man går in så mycket i det här. Man kan inte göra det på en höft. Då tror jag inte att man ska göra det. Gör jag något så gör jag det till hundra procent och ger allt, säger hon.

– Men det är läskigt för du säljer ju din själ på alla sätt och man vill så gärna att folk ska känna det man själv känner, att man kan förmedla den känslan.

Foto: Andreas Hillergren Charlotte Perrelli med maken Anders Jensen på Melodifestivalen 2016.

Foto: JIMMY WIXTRÖM Charlotte Perrelli.

Publicerad: 20 februari 2021 kl. 14.49

