Under Melodifestivalens semifinal sågs programledaren Farah Abadi ryta ifrån i green room.

Anledningen – hon blev biten i armen av låtskrivaren Linnea Deb.

– Du tog dig friheter du, sa Farah i sändningen.

Programledaren Farah Abadi blev biten – mitt under direktsändningen i Melodifestivalens semifinal.

Hon satt med artisten Kiana i green room under omröstningen, när låtskrivaren Linnea Deb plötsligt bet programledaren i armen.

”Bet du mig?”

Farah Abadi skulle intervjua Kiana Blanckert, som fått sin första 12:a under omröstningen. När hon gick in i green room och slog sig ner sa hon:

– Make room.

Inför tv-kamerorna sågs då låtskrivaren Linnea Deb bita Farah i armen.

– Bet du mig? frågade Farah Abadi förvånat.

”Du tog dig friheter”

Låtskrivaren erkände direkt:

– Ja, jag bet dig.

Farah vände sig då om och sa till Linnea på skarpen.

– Du tog dig friheter, du. Det får vi prata om sen, svarade hon innan hon vände sig tillbaka mot Kiana och fortsatte med intervjun.

Irritationen: ”Kom inte här och bit mig”

För Aftonbladet berättar Farah Abadi om hur tankarna gick i green room.

– Här är det någon som vill ha en liten smakbit, jag kan inte säga att hon har fel egentligen, säger Farah till Aftonbladet.

Hon berättar att kuppen gjorde henne lite irriterad under sändningen.

– Nu är jag på mitt jobb va, så kom inte här och bit mig, säger hon.

Linnea Deb: ”Människor jag tycker om, biter jag”

För Aftonbladet berättar låtskrivaren om vad det var som hände.

– Människor jag tycker mycket om biter jag, säger Linnea Deb och fortsätter:

– Jag tycker Farah är så otroligt proffsig och bra, så jag bet henne.

Låtskrivaren säger att hon hoppas att bettet inte blir en snackis.

– Men det har blivit en snackis nu bland oss. Så från och med nu måste jag tydligen bita folk jag när jag tycker om dem. Men det är absolut ingenting jag gör, säger hon och fortsätter:

– Jag var bara så glad, och jag älskar Farah, hon är så mysig. Många tycker säkert att det här är hemskt och fruktansvärt och fel, men det är bara en kärlekshandling från mig, säger hon.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går