Melodifestivalen Bevakningen av schlagern presenteras av

Därför missar Pernilla Wahlgren sin egen hyllning i Melodifestivalen

Är inte på plats i Örnsköldsvik

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

ÖRNSKÖLDSVIK. Pernilla Wahlgren väljs in i Melodifestivalens Hall of fame och hyllas stort.

Trots det är stjärnan själv inte på plats under lördagens sändning.

Här är anledningen.

Pernilla Wahlgren, 55, väljs in i Melodifestivalens Hall of Fame. Hennes debut med ”Piccadilly circus” hyllas under lördagens sändning genom Tiktok-stjärnan Lucianoz.

I en mellanakt gör han en dansbandsversion av Wahlgrens gamla Mello-låt.

”Ska också bli spännande och se vad Tiktok-Luciano

gör för ny version av ’Piccadilly Cirkus’”, skriver Pernilla Wahlgren i ett sms till Aftonbladet.

helskärm Lucianoz hyllar Pernilla Wahlgren.

helskärm Pernilla i SVT:s förinspelade inslag.

Men kvällens stjärna är inte på plats själv. Istället visas ett klipp där programledaren Jesper Rönndahl, 43, besöker Wahlgren och lämnar över priset.

Ska kolla i efterhand

Anledningen till att Pernilla Wahlgren inte är på plats under själva sändningen är att hon är upptagen på annat håll.

”Jag hade såklart helst velat vara på plats i kväll och ta emot priset där, men spelar dessvärre dubbla föreställningar med ’Peter Pan går åt helvete’ i Linköping Arena. Men jag är såklart lika stolt och glad härifrån , och kommer självklart titta på programmet efter föreställningen på SVT play”, skriver artisten.

helskärm Pernilla Wahlgren.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går