Melodifestivalen Bevakningen av Melodifestivalen presenteras av

Maria Sur och Panetoz till final i Melodifestivalen 2023

Theoz och Tennessee Tears till semi • Resultatet i deltävling 2 i Linköping

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

LINKÖPING. Maria Sur fick flest röster av alla i den första röstningsomgången och gick direkt till final i Melodifestivalen 2023.

– Jag mår bra, jag förstår knappt, säger hon till Aftonbladet.

Panetoz tar den andra finalplatsen.

18-åriga Maria Sur kom till Sverige som flykting från Ukraina för knappt ett år sedan tillsammans med sin mamma, medan hennes pappa är kvar i Ukraina.

Nu har hon tagit sig direkt till final i Melodifestivalen med ”Never give up”.

– Jag mår bra, jag förstår knappt. Jag visste inte hur jag skulle reagera när de sa att jag går till finalen. Jag är bara glad och är så lugn nu, säger hon till Aftonbladet.

Vad betyder det svenska folkets stöd för dig?

– Det betyder att jag gav rätt budskap och de kände det. Det var väldigt viktigt för mig att ge rätt känsla och berätta min historia. Jag öppnade mitt hjärta. Jag tror att folk kände det och jag är så glad över att folk röstade på mig och gav mig stöd.

Hon ger också en hälsning till det ukrainska folket.

– I kväll var jag på scen och visade hur starka ukrainare är och jag är så tacksam för Ukrainas stöd i kväll också.

Hennes pappa kunde inte se dottern i kväll, berättar hon.

Hon skickade en hälsning till honom från scenen direkt efter vinsten:

– Jag älskar dig.

På plats firar hon med sin mamma och sin moster.

– Min mamma är också lite chockad, men jag tror att hon är glad!

Maria Sur var den som fick flest röster totalt i den första röstningsomgången.

helskärm Panetoz och Maria Sur.

Panetoz kniper andra finalplatsen

I den andra röstningsomgången, där varje ålderskategori presenteras, gick Panetoz till final med låten ”On my way”.

– Vi mår underbart!

Gruppen är taggade på att fira vinsten med efterfest. Det verkar också som att staden Linköping lockar.

– Det känns som att många av oss här kommer skaffa lägenhet här.

helskärm Maria Sur.

Theoz och Tennessee Tears till semi

På semifinalen kommer Theoz med bidraget ”Mer av dig” att ställa sig på scenen. Theoz är själv från Linköping, där deltävlingen hölls.

– Det var många som man kände här i dag, så det blev väldigt känslosamt, säger artisten till Aftonbladet.

Precis när numret var slut blev det en urladdning berättar Theoz.

– Jag vet inte vad som hände, jag kommer inte riktigt ihåg.

Även Tennessee Tears gick vidare till semifinal med sitt bidrag ”Now I know”. Det var särskilt den äldre målgruppen som röstade på duon, vilket de inte är förvånade över.

– Det är den största publiken vi har haft hittills, säger de till Aftonbladet.

– Titta på honom, klart att alla äldre gillar honom, säger Tilda Feuk.

Resultatet i delfinal 2

Till final:

Maria Sur – ”Never give up”

Panetoz – ”On my way”

Till semifinal:

Theoz – ”Mer av dig”

Tennessee Tears – ”Now I know”

Utslagna:

5. Wiktoria – ”All my life (Where have you been)”

6. Uje Brandelius – ”Grytan”

7. Eden – ”Comfortable”

helskärm Resultatet.

helskärm Maria Sur.

helskärm Theoz.

helskärm Wiktoria.

helskärm Eden Alm.

helskärm Uje Brandelius.

helskärm Panetoz.