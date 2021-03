Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Här är Christer Björkmans Darin-pik i maxat schlagermedley

Går igenom schlagergeneralens 20 år i Mellon

Av: Natalie Demirian , Torbjörn Ek

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 21.21

Uppdaterad: 13 mars 2021 kl. 21.38

ANNEXET. Det är mellanakten med extra allt.

Inklusive en pik till Darin.

”Gå in i garderoben och hämta en idol, och ut kommer Darin”, sjunger Christer Björkman.

Foto: Magnus Sandberg Måns Zelmerlöw, Christer Björkman och Shima Niavarani under fredagens rep.

I årets allra sista mellanakt i Melodifestivalen hyllar programledarna Måns Zelmerlöw, 34, och Shima Niavarani, 35, schlagergeneralen Christer Björkman, 63, som gör sitt sista Melodifestival efter 20 år.

I ett maxat schlagermedley sjunger de After Darks ”La dolce vita” och ”Kom ut som en stjärna” med en nyskriven text signerad Edward af Sillén, 38, och parhästen Daniel Rehn, 46.

Foto: SVT Darin dyker upp på bild under medleyt.

Måns Zelmerlöw, Shima Niavarani och Christer Björkman berättar i låttexten om hur Melodifestivalen gjordes om och utvecklades under Björkmans ledning till att locka Sveriges största artister att ställa upp i tävlingen.

– Det handlar om att det är Christers sista program och det ville vi fira av ordentligt. Han har betytt enormt mycket för Melodifestivalen. Jag tvingade in min gamla favoritmellolåt ”Come and get me now”, som förmodligen ungefär en procent av alla som tittar kommer att känna igen, säger Måns Zelmerlöw om mellanakten.

Foto: Magnus Sandberg Christer Björkman i schlagermedley.

Shima Niavarani säger också att det kändes viktigt att hylla Christer Björkman.

– Det är Christers sista Melodifestival, hans sista kväll, hans sista final. Det här avrundar de 20 åren han har basat över detta och skapat Melodifestivalen som vi känner till den.

Låten nämner artister och grupper som Danny Saucedo, After Dark, The Ark och Owe Törnqvist.

Plötsligt dyker också Darin, som kom ut som homosexuell förra året, upp på skärmen.

”Gå in i garderoben och hämta en idol, och ut kommer Darin”, sjunger Christer Björkman till tonerna av After Darks ”Kom ut som en stjärna”.

