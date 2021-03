Tommy Körberg om tuffa tiden efter operationen – tvingats jobba upp rösten igen

Gör comeback i Melodifestivalen med ”Stad i ljus”

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 06 mars 2021 kl. 14.57

Uppdaterad: 06 mars 2021 kl. 16.09

Foto: Peter Wixtröm

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Tommy Körberg, 72, har en svår sjukdomsperiod bakom sig.

Efter den akuta hjärtoperationen i somras kämpar han nu med att få kraft i sin stora röst igen.

– Stämbandsmuskeln är inte riktigt i toppform, säger han.

Under Andra chansen står Tommy Körberg på Melodifestivalens scen igen, i en förinspelad mellanakt med sin ”Stad i ljus”, som valdes in i Hall of fame ifjol.

Men att överhuvudtaget klara av att uppträda igen har inte alltid varit självklart för stjärnan.

Bara veckor efter inspelningen av ”Så mycket bättre” i somras insjuknade Tommy Körberg och tvingades hjärtopereras akut. Därefter väntade en lång sjukhusvistelse.

”En färskvara”

När Aftonbladet når Tommy Körberg under fredagen säger artisten att han mår bra, men att rösten inte är hundra procent.

– Stämbandsmuskeln är inte riktigt i toppform, jag har inte sjungit på så länge efter att ha legat på sjukhus från slutet på juli till oktober. Då blir man lite matt. Muskler är en färskvara, som du kanske känner till om du går på gym.

Har du behövt öva upp rösten igen?

– Ja, jag sjunger i princip varje vecka med min gode vän och vapendragare Carl Flemsten (musiker och pianist, reds. anm). Jag märker att jag blir hes väldigt fort. Om du tänker dig att man ska springa en sträcka, sedan lägger man av och inte har gjort det på ett tag, sedan ska man springa igen lika fort. Det går inte.

”Var illa däran”

Det är en direkt konsekvens av operationen, säger han.

– Jag hade slangar genom näsan och så sondmatare. Jag var ganska illa däran.

Hur är det med hälsan i övrigt?

– Det är inget fel på den. Jag går på rehab och cyklar och håller på. Och de tar blodtryck, och så åker jag på undersökningar och ligger i magnetröntgen då och då och tar en jäkla massa blodprover. Jag har hål i armarna som värsta narkomanen.

