SVT jagar Eric Saade till Melodifestivalen

Nöjesbladet avslöjar: Albin Johnsén och Suzi P också klara för tävlingen

avTorbjörn Ek

30 oktober 2019 09:08

Nöjesbladet avslöjar: Albin Johnsén och Suzi P är klara för Melodifestivalen.

Dessutom bekräftar flera av Nöjesbladets källor att SVT vill att Eric Saade ska ställa upp i tävlingen igen.

– Han kan tänka sig att ställa upp igen, men då måste det vara med helt rätt låt, säger en person med god insyn.

I vintras var han programledare för Melodifestivalen och nu kan Nöjesbladet avslöja att SVT hoppas kunna övertala Eric Saade, 29, om att ställa upp och tävla som artist igen nästa år.

Det skulle i så fall bli Eric Saades fjärde gång i tävlingen efter att ha tävlat med låtarna ”Manboy” 2010, ”Popular” 2011 och ”Sting” 2015.

– SVT vill ha med honom. Hans namn förekommer nästan varje år. Han kan tänka sig att ställa upp igen, men då måste det vara med helt rätt låt, säger en uppgiftslämnare.









1 av 3 | Foto: CAROLINA BYRMO Eric Saade.

Språket kan bli problem

Men det som kan sätta käppar i hjulet är just valet av låt, enligt Nöjesbladets källor. Eric Saade har just nu framgångar på Spotify med låten ”Postcard” som trots sin engelska titel har svensk text. De senaste låtarna han släppt har varit på svenska och det är enligt Nöjesbladets uppgifter just låtar på svenska som han vill satsa på just nu.

Samtidigt är han medveten om att låt på engelska antagligen skulle vara ett ”smartare” val i Melodifestivalen.

När Nöjesbladet pratade med honom i juni angående sin musik på svenska och en eventuell comeback i Melodifestivalen sa han just det:

– Alltså, jag kan väl säga så här att skulle jag nån gång få för mig att göra det där igen så är jag nog hellre sugen på att skriva en bra låt på engelska. Det hade känts smartare.

Föräldrar upprörda

Nöjesbladet kan också avslöja att Albin Johnsén, 30, och Suzi P, 16, också ska vara klara för Melodifestivalen. Albin Johnsén hade en jättehit 2014 med ”Din soldat” och tävlade i Melodifestivalen 2016 tillsammans med Mattias Andréasson, 38, med låten ”Rik”. Han gjorde också damlandslagets officiella EM-låt ”Hjärtan av guld” 2017.

– Ja, han har fått en av platserna. Han ska vara med, säger en källa med god insyn i Melodifestivalens arbete.

Suzi P väckte uppmärksamhet i somras när föräldrar blev upprörda över hennes framträdande i ”Sommarlovsmorgon”. SVT hade anlitat henne för att framföra en censurerad version av sin senaste singel som i originalversion innehöll knark- och brottsreferenser i det populära barnprogrammet.

Nu har hon, enligt Nöjesbladets källor, fått med en låt i Melodifestivalen.

– Hon är precis den typ av artist som SVT vill få med för att föryngra. Hon är en stark och tuff ung tjej som rappar, det har inte varit med i Melodifestivalen förut, säger en person nära Melodifestivalens redaktion.

FAKTA Klara för Melodifestivalen 2020 Enligt Nöjesbladets källor 1. Amanda Aasa (från P4 nästa) 2. Victor Crone 3. Hanna Ferm 4. Jakob Karlberg 5. The Mamas 6. Albin Johnsén 7. Suzi P Jagas av SVT: Carola Eric Saade I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Nöjesbladet förlitar sig därför på väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Inför 2019 års Melodifestival avslöjade vi 24 av 28 artister på förhand. LÄS MER

