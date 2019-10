Melodifestivalen + FÖLJ

John Lundviks kör får egen låt i Mello

Nöjesbladet avslöjar: The Mamas tävlar nästa år

avTorbjörn Ek

23 oktober 2019 08:33

Från bakgrunden till rampljuset: The Mamas tävlar i Melodifestivalen.

Enligt Nöjesbladets uppgiftslämnare tar John Lundviks kör plats i nästa års tävling – men utan gruppens grundare.

– Ja, det är som en trio de kommer tävla i Mello, säger en källa med god insyn.

De sattes ihop som en superkör för att stötta John Lundvik, 36, i Melodifestivalen och ge tyngd åt gospeltonerna med sina kraftfulla röster. Loulou Lamotte, 38, Ashley Haynes, 32, Paris Renita, 54, och Dinah Yonas Manna, 38, lyftes snart fram på scenen och under Eurovision song contest i Tel Aviv i maj fick de nästan lika mycket uppmärksamhet som den svenska artisten.



1 av 2 | Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN Loulou Lamotte, Ashley Haynes, Paris Renita och Dinah Yonas Manna i Tel Aviv.

”Soulfunk”

Nu kan Nöjesbladet avslöja att kören The Mamas tar det definitiva steget ut i rampljuset genom att nästa år tävla i Melodifestivalen på egen hand.

– Ja, de ska tävla. Låten går lite åt soulfunk-hållet, säger en av Nöjesbladets uppgiftslämnare.

Att The Mamas satsar på egen hand är ingen nyhet för dem som följt dem efter Melodifestivalen-succén. Redan efter Melodifestivalsegern skaffade de sig konton i sociala medier och ett bokningsbolag. När John Lundvik turnerade under hösten lyftes kören också fram när turnén marknadsfördes som ”John Lundvik featuring The Mamas” och i december gör The Mamas också egna julkonserter på Maximteatern i Stockholm tillsammans med ett sexmannaband.

Blir trio

Dock blir det inte alla fyra originalmedlemmarna som tävlar i Melodifestivalen nästa år. Körens grundare Paris Renita valde inför julkonserterna att lämna gruppen.

”Vår grundare, syster och med-mamma har valt att kliva av från gruppen efter oktoberturnén på grund av att hennes egna soloengagemang krockar med The Mamas kalender”, skrev gruppen på Instagram i slutet av augusti.

”The Mamas kommer att fortsätta i Paris anda och vi ser verkligen fram emot vårt nästa kapitel som en trio”.

Flera av varandra oberoende källor bekräftar för Nöjesbladet att det som i Instagraminlägget beskriv som ”nästa kapitel” nu alltså involverar ett tävlingsbidrag i Melodifestivalen.

FAKTA Klara för Melodifestivalen 2020 Enligt Nöjesbladets källor 1. Amanda Aasa (från P4 nästa) 2. Victor Crone 3. Hanna Ferm 4. Jakob Karlberg 5. The Mamas Jagas av SVT: Carola I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Nöjesbladet förlitar sig därför på väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Inför 2019 års Melodifestival avslöjade vi 24 av 28 artister på förhand. LÄS MER

