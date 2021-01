Tippa resultatet i Melodifestivalen med Schlager manager

Tävla mot familj, vänner och resten av Sverige

Av: Aftonbladet Nöje

Publicerad: 29 januari 2021 kl. 18.38

Är du en Mellofantast och en fena på att förutse vinnare och förlorare bland bidragen?

Tävla i Aftonbladets Schlager manager! Utmana familj, vänner och resten av Sverige – du kanske till och med knäcker Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Ek?

Här är allt du behöver veta om tävlingen.

I år ger vi Aftonbladets läsare möjligheten att bevisa att de är bäst på att förutse resultatet i Melodifestivalen genom Schlager manager. Sedan tidigare har vi erbjudit managerspel inom sport och aktier, nu kommer alltså turen till Sveriges största musiktävling.

– Det ska bli superspännande. Våra managerspel inom sport har varit väldigt populära i många år. I höstas blev Aktie manager en succé, så nu kändes det självklart att även testa att få till en kul tävling kring Sveriges största underhållningsprogram, säger Pontus Carlgren, redaktionell utvecklingschef för Aftonbladet Plus.

Är du bättre på att tippa resultatet i Melodifestivalen än Aftonbladets schlagerrävar Markus Larsson och Tobbe Ek?

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

