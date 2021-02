Danny Saucedo ber om ursäkt till Madelene efter nummermissen

”Han var ledsen att folk ringt mig”

Danny Saucedo har bett Madelene om ursäkt efter nummerkaoset i Melodifestivalen.

Artisten hade först ringt, och sedan skickat ett sms till henne.

”Han var ledsen att folk ringt mig och hoppas det snart lugnar ner sig”, skriver hon i ett sms till Expressen.

Under Danny Saucedos, 34, framträdande stod ett telefonnummer handskrivet på en vägg med uppmaningen ”RING”.

Numret gick till en bekant till artisten. Men en slarvigt skriven siffra som kunde tolkas som två olika siffror gjorde att Madelene, som inte har någon koppling till artisten, utsatts för telefonterror.

Nu har Danny Saucedo själv hört av sig till Madelene och bett om ursäkt för missen, skriver Expressen.

”Fick ett sms av honom. Han hade även ringt mig (men jag svara inte i dag). Han var ledsen att folk ringt mig och hoppas det snart lugnar ner sig”, skriver hon i ett sms till tidningen och fortsätter:

”Jag tycker det var trevligt att Danny bad om ursäkt men hade gärna sett att SVT tog bort numret. Nu har det minskat till ca 4-5 samtal i timmen, så jag hoppas verkligen det snart upphör.”

Foto: SVT Numret är utsuddat av Aftonbladet.

Tas bort i finalen – SVT vägrar ändra i Play

Danny Saucedos presskontakt har tidigare sagt till Aftonbladet att telefonnumret inte kommer att vara kvar i bidraget i finalen.

Men SVT vägrar åtgärda felet i sändningen som ligger ute på SVT Play.

”Vi går inte in och klipper i programmet inför uppladdningen på SVT Play, alla artisters originalframträdanden finns att se. Det är som sagt olyckligt att telefonnumret har förväxlats med ett annat”, har Melodifestivalens projektledare Anette Brattström sagt i en skriftlig kommentar till Aftonbladet.

Hon vill inte svara på frågor kring händelsen eller varför man inte i efterhand kan blurra telefonnumret från sändningen på SVT Play.

– Det känns ju inte jättekul. Jag hade självklart hellre sett att de hade tagit bort det. Jag hoppas mest att det slutar snart, har Madelene sagt till Aftonbladet om SVT:s beslut.

Foto: PRIVAT Madelene blev nedringd under lördagskvällen.

Foto: PRIVAT Hon fick en mängd sms.

Resultat i deltävling 1

Direkt till final: Danny Saucedo med ”Dandi dansa” och Arvingarna med ”Tänker inte alls gå hem”.

Till Andra chansen: Paul Ray med ”The missing piece” och ”Pretender” med Lillasyster.

Femte plats, utslagen: Jessica Andersson med ”Horizon”.

Sjätte plats, utslagen: Kadiatou med ”One touch”.

Sjunde plats, utslagen: Nathalie Brydolf med ”Fingerprints”.

